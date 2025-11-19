板橋陽明街人行道工程大塞車 石一佑會同區長力促調整動線

248251119a07

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市板橋區陽明街近期進行人行道整新工程，卻因設計瑕疵引發車流壅塞與動線混亂。市議員石一佑接獲大量民眾反映後，隨即會同板橋區長陳奇正及4位里長實地巡查全線，逐點檢視工程缺失並要求儘速改善。

經會勘確認，文德路右轉陽明街口新增的車輛暫停停止線，是造成回堵的主要原因，許多駕駛因此不確定是否能續行至四維路137巷或直行陽明街。對此，區公所承諾將磨除新增停止線並加掛「可續行」告示牌，以減少駕駛猶豫停滯，避免交通再度卡關。

在人行道品質方面，石一佑指出，部分路段仍有鋪面高低落差與不平整情況，不利行人安全。她要求施工單位立即處理不平處，並針對落差較大的路段增設警示或調整緩坡，讓長者、孩童及行動不便者能安全通行。

針對車輛暫停停止線爭議，石一佑與里長一致認為，陽明街路寬有限且有857公車行經，一旦有汽車短暫停靠便可能引發壅塞。基於周邊已有四維公園及新埔國小地下停車場，會勘決議將路邊空間以機車格、卸貨格為主，縮減汽車停車位，讓道路回歸車流與行人優先。

石一佑表示，工程不可能百分百完美，但在完工前親自走一遍、將居民與店家意見納入調整，是地方公共建設必經的監督步驟。她強調，議員與行政團隊持續協調，就是希望陽明街的交通動線更順暢、步行更安全，讓當地生活環境真正改善。

