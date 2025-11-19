板橋隱藏版早午餐 雞油炒泡麵＋手工水餃在地人激推

美食中心/綜合報導

新北早午餐推薦 板橋隱藏版美食【金元堂】

鄰近大漢溪畔的新海路街角，藏著一間名為金元堂的板橋早午餐店，外觀樸實，卻時常飄出一股恬淡的香氣，吸引路人駐足。門前的Q版元帥公仔也成為吸睛地標，不少路人特地停下腳步拍照，使其成為一間知名的板橋IG打卡店家。然而，真正吸引熟客回訪的，並不只有令人垂涎的氣味與獨具特色的門面，更是充盈在店內的生活溫度。

【金元堂】除了開放寵物落地不牽繩外，更是板橋親子友善餐廳推薦名單中的熱門首選，貼心附有兒童餐具（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

板橋在地美食的初心：科技業媽媽轉行，創造家的味道



「這是一間我希望可以陪孩子一起長大的店。」店主微笑著說。原本在科技業工作的她，因人生轉折選擇回到生活的起點。2023年7月，她正式接手原名御食堂的板橋簡餐店面，並重新命名為金元堂，一方面延續社區親切感，也注入個人風格。

雞油拌飯與炒泡麵人氣爆棚 板橋家常料理首選

板橋平價餐廳金元堂主打自然系家常料理，餐點強調真材實料、每日手工製作。主張不花俏、不過度包裝，這間板橋早餐店，除了提供一般早餐店較少見的雞油拌飯外，在炒泡麵這款簡單的料理上也毫不馬虎。



「我們的炒泡麵，也會用雞油拌炒，讓香氣自然鎖進麵條裡。」店主分享，其中的「辣台妹炒泡麵」更是招牌之一，自炒辣醬的層次分明，成為許多辣味愛好者一再回訪的理由。除了飯麵類外，蔥抓餅、熱狗、煎餃等台式炸物也是熱賣選項，吸引不少學生與上班族每日報到。

板橋外送推薦【金元堂】，多元餐點滿足突如其來的饞意，是許多在地民眾的宵夜首選（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

板橋外送推薦餐廳 營業到凌晨的新北宵夜首選

為了因應現代人生活型態，店家支援全支付與雙平台外送（Uber Eats、Foodpanda）。另外，金元堂也是許多在地人心中的板橋宵夜推薦美食，除了早午餐時段外，更從晚上 6 點開始一路營業到凌晨 4 點，讓通勤族與夜貓族都能輕鬆享用美食。



讓人放鬆的板橋深夜美食 新北親子友善餐廳推薦



更特別的是，新海路美食金元堂也是親子友善、板橋寵物友善餐廳推薦中的熱門選擇。店內備有兒童餐具，毛孩也可落地不受限制，營造出輕鬆自在的用餐氛圍。



「我們沒有刻意營造文青感，就只是一間能讓人放鬆吃一頓飯的社區早午餐店而已。」店主如此說道。這樣的說法聽來輕鬆，背後要下的功夫可不容易。



店主表示，目前仍持續改良菜單、穩定營運，希望能讓更多人認識這間板橋平價餐廳，也讓【金元堂】成為她與孩子共同成長的基地。

這間板橋炒泡麵超特別！香氣四溢、鮮味十足不死鹹，更提供自製辣醬版本，徹底滿足嗜辣族的味蕾（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

板橋台式簡餐地標 在地人口中的日常餐桌風景

在競爭激烈的板橋平民美食中，金元堂選擇以真摯的態度穩健經營，用一盤盤家常好菜擄獲無數食客的心。如今，這間散發著愜意生活感的板橋餐廳，早已成為許多熟客心中不可或缺的地標，陪伴他們渡過每一個早晨與深夜。



常見問題FAQ



Q1：【金元堂】的料理屬於什麼風格？

A1：【金元堂】主打的是「自然系家常料理」，結合台式簡餐與早午餐概念，餐點強調手工製作、不過度加工，像是雞油拌飯、炒泡麵、手工水餃等都是人氣招牌。適合喜歡原味、注重食材本味的顧客。



Q2：這裡有提供宵夜時段的熱食嗎？

A2：有的，【金元堂】被許多熟客譽為板橋深夜食堂。除了早上6:30開始的早餐時段，晚間6點營業至凌晨4點，不管是加班後、夜間回家，或半夜嘴饞，都能吃到熱騰騰的飯麵與炸物。



Q3：【金元堂】適合帶小孩或寵物一起去嗎？

A3：非常適合。店內設有兒童餐具，也歡迎毛孩落地同行，是板橋少數兼具親子友善與寵物友善的新北早午餐店。無論是家庭聚餐還是飼主帶寵物出門用餐，都能輕鬆自在。



Q4：【金元堂】的熱門推薦餐點有哪些？

A4：人氣必點包括雞油拌飯搭配溏心蛋、爆香炒泡麵、手工高麗菜水餃與自製厚片吐司系列，還有招牌紅茶豆漿、手打奶茶等飲品，深受上班族與學生族群喜愛。



Q5：店內有提供內用座位或外帶服務嗎？

A5：有的，【金元堂】提供舒適內用空間，也支援外帶與外送服務。無論是想慢慢吃還是快速取餐回家，皆可依需求選擇，方便彈性，特別適合忙碌的都市生活節奏。



【板橋金元堂】

地址：新北市板橋區新海路399號

連絡電話：02-2259-1557

官方Instagram：https://rink.cc/x5j4l

foodpanda平台：https://rink.cc/ee18n

Google地標：https://rink.cc/3icpj

（最新營業資訊請以商家公告為準）