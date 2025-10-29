板橋韓式燒啤新文化！超過300款歐洲精釀啤酒任你搭，韓式烤肉配啤酒解膩又夠勁

新北板橋｜ABV Bar & Kitchen 韓式 餐酒館

我最愛的韓式料理竟然也跟來自各國的精釀啤酒這麼搭！根本就是另一種『燒啤』文化的延伸，更是無國界料理的融合，精釀啤酒更有超過300款以上的選擇，從清爽到濃厚，甜酸到微苦等等…多種選擇應有盡有，搭配韓式烤肉跟韓式料理也好解膩喔，吃起來特別爽口。

捷運板橋站，步行只要約4分鐘就能到，有夠方便。

外觀非常的好認，很有特色。

菜單直接擺在店門口，價格清楚透明。

店內設計融合朝鮮宮廷元素與現代餐酒館氛圍，六門玻璃啤酒櫃、長桌座位、抽風烤爐一應俱全，精緻古典的復古韓風，還有韓國流行樂 MV 不間斷播放，有夠韓。

ABV的周邊商品也很受歡迎。

店內提供超過 300 款來自各國的精釀啤酒，真的是會眼花撩亂欸。

還好有侍酒師，想喝什麼精釀啤酒，問他就對了！侍酒師建議我們先挑選好要點的韓式料理後，他再幫我們推薦適合搭配的精釀啤酒還有提供對應的酒杯。

精釀啤酒的酒杯可是很講究的喔！每一款精釀啤酒都有其對應的酒杯，各有不同功能性，其中學問很深，反正不懂就問侍酒師。

MENU

每個月都有不同的期間限定，這個月是韓式蜂蜜蒜味雞翅以及春川辣炒雞。

現在還有集點卡，集滿就送以下好康。

這裡的餐點都是現場製作，沒有中央廚房，主要還是提供經典韓式烤肉、部隊鍋、韓式炸雞等韓式料理為主。

剛剛的侍酒師現在還要幫忙代烤肉，很多才多藝。

韓式烤肉拼盤：厚切豬五花、霜降松阪豬、牛肋條

台灣豬肉真的不輸韓國，世界好吃！尤其這厚切豬五花瘦肉比例超好，好喜歡，霜降松阪豬跟牛肋條也是我的最愛，這三款肉都是我平常最愛點的。

搭配生菜一起吃就超韓式了吧。

專業烤出來就是不一樣，熟度剛剛好，帶點焦香，逼出油脂香氣。

還剪成適口大小給你直接吃即可。

豬五花真的好脆口，油脂豐富但不膩。

還有提供三款韓式小菜無限供應

韓式吃法一定要菜包肉。

侍酒師推薦這四款很適合搭配烤肉的精釀啤酒跟杯子。

精釀啤酒派對正式開始

奇美金正統修道院啤酒(Chimay Gold)

口感柔和有著淡淡的果香，偏輕盈爽口 開胃用的精釀啤酒，適合餐前喝。

搭配的杯子是聖杯（Goblet / Chalice）

比利時修道院與特拉比斯特啤酒經典杯型。

杯口寬、杯壁厚，手感沈穩。

讓香氣完全釋放、同時保留適度泡沫層。

適合「酒體厚、香氣複雜」的啤酒，例如 Tripel、Dubbel、Belgian Strong Ale。

比利時 Chimay、Duvel、La Trappe 都採用這類杯。

塔伯特正統修道院四重發酵特級黑啤酒(La Trappe Quadrupel)

是濃厚扎實的黑啤酒，細膩豐富持久的泡沫還有果香味，非常適合搭配烤肉，會產生梅納反應，更提香。

一樣是使用比利時修道院與特拉比斯特啤酒經典杯型『聖杯（Goblet / Chalice）』

塞繆爾史密斯 有機杏桃甘醇啤酒 (Samuel Smith’s Organic Apricot Ale)

夏日水果清新香甜精釀啤酒，杏桃果香細緻柔順，甘甜清新口感，搭配烤肉也很有解膩效果。

「Snifter」鬆鬆杯／聞香杯

杯口收窄、肚部圓潤寬大，能有效鎖住香氣、集中在杯口，通常用於香氣層次豐富、酒體較濃郁或高酒精度的啤酒，例如 比利時烈性艾爾（Belgian Strong Ale）、帝王世濤（Imperial Stout）、水果酸啤（Fruit Lambic、Kriek） 等….也常被用來盛裝 水果風味啤酒或桶陳啤酒，讓香氣充分展現。

法國白朗峰藍莓啤酒 (Du Mont Blanc La Bleue)

大麥與藍莓果汁的融合，是我最愛的水果啤酒，酸甜好喝 甜而不膩的清爽口感，搭配烤肉很適合，不但解膩以外還可提味出烤肉的甜，酸甜好喝，讓人太有幸福感了吧。

這款也是使用『聖杯（Goblet / Chalice）』喔。

風味炒櫛瓜

韓國人超懂吃櫛瓜的，我也是因為韓式料理常見櫛瓜，才開始認識這蔬菜，後來愛上也常買來吃，但這樣炒櫛瓜我是比較少，通常都是乾煎，沒想到這樣也好吃，很爽口喔。

國民辣炒年糕

這口味太還原了吧！很正宗原味。就是那種甜辣醬汁的辣炒年糕，年糕還很Q，太合我胃口了。

美軍部隊鍋

部隊鍋的精髓對我來說是泡麵！還要加上起司、豆腐跟魚板還有火腿腸、午餐肉等…。

還可以有無限次數加湯服務

韓國泡麵是我最愛，麵體比較Q，搭配部隊鍋甜甜辣辣的調味，太久沒吃真的會想念這一鍋。

韓式蒸蛋

超好吃欸，這家韓式蒸蛋，有加入高湯增添鹹香的蒸蛋，每一口都很夠味。

我們三個都是韓式料理控，聚餐當然首選這一家。

邊喝精釀啤酒邊吃菜包肉，是蠻特別的體驗，意外的好搭喔。

另一種『燒啤』文化，韓式烤肉也可以這樣吃喝。

你只要負責點餐，侍酒師會幫忙推薦適合搭配的精釀啤酒，無腦喝真的好適合我們，不然選擇困難症會發作，讓專業的來幫忙挑選最快，重點是這家韓式料理也太正宗道地了吧，而且還離板橋捷運站這麼近，整個好適合約聚餐，好吃到可以再訪好幾次沒問題。

ABV Bar & Kitchen 韓式餐酒館 板橋店

地址： 新北市板橋區文化路一段217號

電話：02 22726089

時間：17:00–01:30｜假日 12:00–01:30

交通：捷運板橋站，步行約4分鐘

官網：ABV韓式餐酒館品牌介紹 ｜ABV | 立即訂位！inline 線上訂位預約

文章來源：Mika出走美食日誌