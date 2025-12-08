板橋餐廳凌晨氣爆釀6傷 5戶14人暫時安置

一群人走在路上，突然一聲巨響，招牌、玻璃噴向馬路，路人受到波及，甚至有人當場倒地，瞬間的爆炸聲也讓當地住戶人心惶惶。

受波及住戶王先生說道，「好險床在這側，也好險衣櫃正好擺在那裡，也正好是那一片，只有那一片破掉，這邊也破的話，那很可怕。」

走入受災戶家中，屋內亂成一團，鋁窗噴到客廳，碎玻璃散落地面。住家變成這樣，都是隔壁棟的2樓店家引起。

受災戶黃先生表示，「家裡一些玻璃碎掉，還有冷氣，還有我們那個鐵窗被撞到客廳來，這一定求償，因為這不是我們自己損壞的。」

受災戶陳小姐提及，「我們第一個想法是還好姊姊沒事，那個時間如果是比較早一點，姊姊都在客廳活動，這下就完蛋，因為我們剛好是對面。」

警消在場戒備、拉起封鎖線，事故地就在新北市板橋區重慶路巷弄，經消防初步研判，2樓餐廳定食8與爭鮮，店內放的瓦斯鋼瓶在8日凌晨12時許，引發氣爆事故。

新北消防局第一救災救護大隊副大隊長謝伯毅指出，「在11月26日消防安檢檢查結果，是符合規定的，他們的串接是4桶瓦斯，然後合計是76公斤，是沒有達管制量80公斤，另外他的管線跟他的儲存空間，都是符合我們相關的法令規定。」

歷經氣爆後，餐廳內部的天花板的管線整個爆出，大量鋼筋外露，現場一片混亂，只是明明已經打烊，怎麼突然爆炸？瓦斯管線是否脫落？店內裝的漏氣警報、緊急遮斷裝置，有沒有發揮功用？多項疑點有待調查，定食8則發聲明，將全力配合釐清原因，提供受影響的店家與民眾必要協助。

新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，「案發建物1到3樓的部分，我們初步發現有相當多，一些結構方面的損壞的現象，這整棟大樓的安全，我們預估兩週到三週之內，完成一個詳細的一個安全的檢查。」

一場重大氣爆也讓案發建物低樓層，有結構性損傷，儘管新北市土木技師公會初判，不至於拆除大樓，但預計2到3週，完成全面評估。

新北市長侯友宜指出，「損壞的部分，誰要負責任，我們就會跟住戶一起跟肇事者來求償。」

全案不僅造成6人受傷，有關受災住戶安置，依照區公所統計，目前一共5戶14人，在鄰損部分，則有29人登記，新北市長侯友宜表示，將成立專案小組，協助受損住戶求償，檢方也分他字案，釐清其中是否涉有人為疏失。