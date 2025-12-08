板橋餐廳凌晨氣爆 ５輕傷

新北市板橋區八日凌晨一家餐廳發生氣爆，造成五人受傷，有四人送醫治療，所幸無大礙。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市板橋區重慶路定食８餐廳八日凌晨接近一點左右突然發生氣爆，造成五個人受傷，分別送往雙和醫院及亞東醫院救治，所幸都是輕傷，目前已出院。為何餐廳打烊之後會發生氣爆，消防局正在調查釐清。

新北市消防局長陳崇岳指出，主要的發爆點是在二樓的爭鮮跟定食的部分，因為整個裝潢整個炸掉了，初步上發現到現場有瓦斯桶，火調人員進入現場做調查。整體而言，受影響的大概還是在二樓部分。

陳崇岳提到，由於整棟大樓大部分都是辦公室，二樓的部分已經在九點半結束營業，最後一個員工初步了解是十點離開，至於為什麼會發生爆炸？相關的原因在調查中。

新北市消防局表示，發生氣爆的定食８餐廳與爭鮮共用廚房，現場找到營業用的四支瓦斯鋼瓶，氣爆的威力除了讓餐廳裝潢全毀，也造成鄰損，目前結構技師與區公所人員正進行鑑定。爭鮮集團也發出聲明表示，將全力配合主管機關進行原因釐清，並在第一時間提供受影響民眾與店家必要協助。