板橋餐廳氣爆增1傷送醫「她睹路人躺地、女子滿臉血」嚇到全身還在抖

社會中心／新北報導

板橋商業大樓餐廳驚傳氣爆，又增1人送醫。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區重慶路上一棟商業大樓今（8）日凌晨發生氣爆事件，先前情報是此事故造成5人受傷、4人送醫，如今因此送醫民眾又增加一人。因爆炸力強烈且聲音巨大，嚇壞附近民眾，一名女網友更心有餘悸在社群平台發文，表示當下自己在附近吃飯，卻突聽到爆炸聲，甚至驚見「一個滿臉血的女生在我面前」，讓她回想起來仍止不住發抖。

警消於8日0時57分接獲報案，指板橋區重慶路12巷8號，疑似發生氣爆，隨即派遣3大2中8分隊29車88人前往搶救。到場後發現，現場為9層RC建築物，爆炸點集中在「爭鮮迴轉壽司」、「定食8」的2樓餐廳，趕緊布水線滅火。

由於爆炸力非常強烈，導致大量殘骸、玻璃碎和雜物噴至街道，碎片與殘骸如陣雨般落下，多名路人因閃避不及而遭波及、受傷。消防人員指出，目前共有5名路人（4女1男）因此遭割傷、砸傷，其中4名路人（3女1男）輕傷，分別送往雙和醫院及亞東醫院，一名女性路人則拒絕就醫；另還有一名女性民眾表示身體不適，被預防送往亞東醫院救治。

新北深夜巨響！板橋「定食 8」驚傳氣爆4人送醫，疑瓦斯外洩釀禍。（圖／翻攝畫面）

因為當下爆炸聲極大，不少網友在當地社團紛紛表示，「剛剛有一聲，像爆炸一樣，連窗戶整片都在震動，是發生什麼事了嗎？」「想說怎麼震了一下」、「我也聽到了，嚇了一跳，超大聲」、「民權路都聽得到爆炸聲，平安平安」、「我在重慶路大門也抖了一下」、「還好是半夜沒人，如果是白天或是晚餐時間哪裡人超級多人」、「家裡整棟大樓大搖晃，嚇死」。

另外，一名女網友在「Threads」指出，自己當時恰好在附近用餐，一巨大爆炸聲突傳出，結果竟是某商業大樓2樓餐廳發生氣爆，街道滿目瘡痍，「還有人躺在地上...嚇到全身還在抖，在府中，請大家要小心、離遠一點...」，並心驚透露，「大半夜真的嚇一個腦子很混亂，剛一個滿臉血的女生在我面前，請妳要沒事，為妳禱告，還有其他受傷的人也要平平安安！」

