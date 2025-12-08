板橋餐廳氣爆點在員工休息室 瓦斯鋼瓶「何時被移」成調查重點

新北市府中商圈「定食8」餐廳疑似瓦斯外洩發生嚴重氣爆，現場滿目瘡痍，初步勘查發現，不但天花板裝修大面積崩落，混凝土也剝落、鋼筋裸露，整體結構安全有沒有問題還要再評估。另外，消防火調人員發現，現場瓦斯鋼瓶有移動過痕跡，不過是在爆炸前還是爆炸後，業者表示，會全力配合主管機關釐清原因。

驚天爆！建築受損狀況曝 混凝土剝落鋼筋裸露

氣爆當下的威力相當驚人，餐廳窗戶被炸的面目全非，室內天花板也全被震的粉碎，還導致整棟大樓停電，周邊二十多戶住家也遭受波及，一名住戶說，當時他人已經躺在床上準備睡覺，被震破的玻璃噴飛到床上。

現場發現瓦斯鋼瓶散落到走廊上。圖／台視新聞

而經過火調科人員勘查發現，氣爆點位在二樓餐廳的員工休息室，現場找到4瓶瓦斯鋼瓶，初步研判疑似瓦斯外洩引發氣爆，不過消防人員到場時，瓦斯鋼瓶原本應該是在休息室，卻散落到了走廊上，移動過的痕跡是發生在氣爆前還是氣爆後？成了要釐清的重點。

後續的重點還有，這一炸二樓主結構出現嚴重受損，新北市工務局長馮兆麟指出，爆炸點上下方的地方，尤其在二樓跟三樓的樓地板部分有隆起的現象，後側後陽台的員工休息室整個也已經剝離了；周圍建築物也出現不同程度的毀損，新北市府表示，後續鑑定結果出爐將協助被害住戶依法提出求償。

餐廳凌晨無人發生氣爆 「定食8」聲明表遺憾

不幸中的大幸是氣爆發生在凌晨，餐廳已經打烊，路上人也不多，否則恐怕更嚴重，目前受傷的5名路人都已經出院，定食8業者發聲明表示遺憾，也會全力協助追查氣爆原因。

新北市／蔡長育、林昭賢 責任編輯／陳盈真

