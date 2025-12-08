即時中心／温芸萱報導

新北市板橋府中商圈今（8）日凌晨發生氣爆，「爭鮮」與「定食8」餐廳整層建物被炸毀。民進黨新北市議員黃淑君在臉書持續更新現場情況，傷者多為碎片割傷，初步皆已出院。重慶路車輛通行，但氣爆側人行道封閉。新北市工務局拆除大隊及環保局已進場協助排除有安全疑慮的構造物。

新北市板橋府中商圈今日凌晨驚傳氣爆，位於商圈的「爭鮮」與「定食8」餐廳整層建物被炸爛，大量殘骸與玻璃碎片噴濺，造成6人受傷。氣爆當下，招牌、玻璃從天而降，兩名路人被砸倒在地，其他民眾驚慌逃竄。

氣爆當下，招牌、玻璃從天而降。（圖／民視新聞翻攝）

傷者身上多處被碎片劃傷，目擊民眾本想救援，但擔心二次爆炸，只能拉住身邊朋友快速離開。現場騎樓監視器劇烈搖晃，爆炸聲震耳欲聾，商圈宛如戰後廢墟。當時不少攤販正準備收攤，也被突如其來的爆炸嚇到久久無法平復。

民進黨新北市議員黃淑君在臉書持續更新現場情況，指出工務局、消防局、警察局、新北市土木結構技師公會及板橋區公所已到場，初步受傷民眾多已出院，也有住戶被安置。

民進黨新北市議員黃淑君。（圖／翻攝自黃淑君臉書）

重慶路車輛已開放通行，但氣爆側人行道封閉，請行人改走對側騎樓與人行步道。板橋區公所已列管建物結構初評範圍，並聯繫屋主，由結構技師進行初步評估。新北市工務局拆除大隊及環保局也進場協助排除有安全疑慮的構造物。





原文出處：快新聞／板橋餐廳氣爆！在地議員揭拆除大隊已入場排除「有疑慮構造物」

