即時中心／林韋慈報導

新北市板橋區府中商圈在今（8）日凌晨接近1時發生疑似氣爆，位於重慶路的定食8餐廳突然爆炸，造成隔壁爭鮮迴轉壽司受損。氣爆噴飛的碎片更造成4女1男受傷，另有1女被預防性就醫，並疏散5名住戶。有網友表示，她剛好因月經上廁所躲過一劫，嘆若事情發生再早一點，自己可能「已經不在了」。

當時不少民眾目擊氣爆後，上網發文，心有餘悸談起這場意外，其中一名網友也在Threads上表示，「頭一次不是恨月經」，表示自己當時因為月經而去上廁所，剛好躲過一劫，若事件發生時間再早一點，可能就不在了，並直呼：「很多警察來協助了，大家不要擔心相信會處理好的，好可怕喔！讓我再次感受到生命很可貴！」。不過，該名網友並未透露自己是去哪裡的廁所才躲過一劫。

另外也有其他網友說自己「嚇到全身還在抖」，描述當時正在附近用餐，突然聽到一聲巨響，甚至看見「有人倒在地上」。該名網友指出，事發地點位於府中商圈，提醒大家務必注意安全，並回憶目擊一名滿臉是血的女子從眼前經過，期盼所有傷者都能平安。

新北市消防局長陳崇岳今（8）日表示，爆炸主要發生在建物2樓的餐廳，室內裝潢幾乎被炸毀。現場初步發現有瓦斯桶，火調人員正持續在場調查釐清事故原因。





原文出處：快新聞／板橋餐廳氣爆 女子曝上廁所躲劫嘆「若早一點我就不在了…」

