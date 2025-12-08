板橋餐廳氣爆5人輕傷 侯友宜：成立專案小組依法求償

板橋重慶路一間餐廳今（8）日凌晨1點發生氣爆事故，造成5名路過民眾受到輕傷，所幸傷者目前都已出院。新北市長侯友宜表示，由於爆炸威力相當大，造成周邊民宅鄰損，市府已成立專案小組，將依法協助受損住戶求償。

新北市長侯友宜視察氣爆現場。（圖／新北市府提供）

侯友宜指出，爆炸現場對面約有4戶、前面約有2戶受到波及，但確切受損戶數仍在清查中。市府已由結構技師會同區公所及鑑定人員，逐戶檢查鄰損的詳細情形。他強調，對於受到鄰損的住戶，市府將依法協助求償，至於爆炸的原因及店家的相關責任，將在消防局鑑定清楚後再向外界說明。

氣爆現場的慘狀。（圖／警方提供）

針對氣爆發生的位置與原因，侯友宜表示，現場雖有桶裝瓦斯，但真正的爆炸地點與起因仍需等待火災鑑定小組完成調查。他說明，爆炸地點周遭範圍是受損較為嚴重的區域，目前該棟建築仍處於封鎖狀態。

侯友宜進一步說明，為確保住戶安全，在鑑定結果出爐前，暫時不會讓住戶返回現場，但周邊交通已經恢復順暢。受影響的住戶已在事發當晚完成安置。他承諾，市府將主動逐戶了解受損情況，協助住戶拍照存證，待鑑定出肇事責任後，將與住戶一同向肇事者求償。

市府表示，將盡速處理爆炸結構問題的鑑定工作，並逐步開放未受損傷的部分，避免影響該棟大樓內其他商家的營運。

