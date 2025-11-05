板橋驚傳帶槍闖法院！男子包內藏空氣槍 遭法警攔下當場扭送警局

新北地方法院板橋簡易庭日前驚傳一起帶槍闖法院事件，一名李姓男子下午3時神色匆忙衝進法院，要辦理拋棄繼承的民事糾紛並繳交印鑑證明，經過安檢門時警鈴大作，法警上前攔查後，發現他的包包內竟有空氣槍、手銬與8顆子彈，當場被扭送警局。

辯防身用！槍枝無殺傷力 仍依社維法裁處

男子一開始還試圖辯解，甚至想將違禁物託管，由於攜帶槍枝進入法院涉及安全疑慮，法警立即報警。警察於5分鐘內抵達現場，確認為空氣槍，並無殺傷力，但仍依《社會秩序維護法》將男子函送裁處。

李男供稱，該把槍是6年前在網路上以1萬元購得，手銬則是平時隨身攜帶作防身用途。法官認為，他攜帶玩具槍出入法院動機可議，空氣槍置於包包內，並無上開物品公然向他人展示，尚難認有產生危害安全之虞。

李姓男子稱槍枝是6年前花費一萬元購買，手銬則作為防身用途。圖／台視新聞

非本案律師李欣指出，法官最後認定行為人攜帶管制器械，處新台幣3000元罰鍰；至於警用手銬屬公告查禁物品，因此沒入並另處罰鍰3000元。此事件雖然只是虛驚一場，但也促使司法機關再度檢討法院安全機制。

新北市／李亭熙、楊文豪 責任編輯／周瑾逸

