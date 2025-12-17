板橋驚悚砍人案！ 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地

社會中心／吳玟誼 蔡承翰 新北報導

新北市板橋今晚發生一起驚悚傷人案！嫌犯酒後醉醺醺，和被害人在巷口擦肩碰撞，嫌犯疑似不滿對方碎唸幾句，瞬間情緒失控，竟發掏出折疊刀，朝著對方的腹部、腿部各刺1刀，被害人當場鮮血四濺、倒臥在地，所幸送醫後沒有生命危險，而嫌犯也被當場逮捕，全案依殺人未遂罪嫌移送偵辦。

救護車不斷鳴笛，趕到現場，只見一名男子倒在地上，旁邊還有一大灘血跡，街頭怎麼突然爆發濺血衝突，時間往回推。

小巷內，一名男子走路搖搖晃晃，接著和迎面走來的路人，擦肩撞上，沒想到，衝突一觸即發，男子直接拿刀刺向對方。

民眾大聲呼救，好在一旁有交管的員警，立刻衝來，將嫌犯壓制，當場依現行犯逮捕。

事發就在16號晚上7點多，新北板橋區新海路109巷口，兩名男子不小心發生碰撞，沒想到，喝得醉醺醺的嫌犯，不滿被害人唸了幾句，情緒失控，直接亮出折疊刀，朝對方腹部、腿部各刺一刀。

嫌犯有毒品、詐欺前科，這下酒後失控，差點鬧出人命，酒醒後得面對自己捅出的刑責。





