板橋驚險車禍！47歲賓士女疑恍神 失控撞爛路邊電箱、整台車大側翻

記者林盈君／新北報導

25日下午2時許，新北市板橋區漢生西路附近，發生一起車禍事故，47歲的何姓女子駕駛賓士轎車，疑似因恍神，車輛失控撞擊路邊的電箱，整台車頓時側翻在路中央，警消獲報後趕抵，駕駛何女左小腿擦傷，被送往亞東醫院救治，詳細車禍原因及經過，還要進一步釐釐清。

何女駕駛賓士車疑因恍神，失控撞擊路邊的電箱、整台車側翻。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天下午，47歲何女駕駛賓士車，行經漢生西路36號附近，車輛卻失控撞擊路邊的電箱，整台賓士車大側翻，倒在路中央。警消獲報後到場，確認何女酒測值為0，且現場研判並無施用毒品跡象，因其左小腿擦傷，將其送往醫院治療，所幸無大礙，後續將釐清車禍肇事原因。

何女駕駛賓士車疑因恍神，失控撞擊路邊的電箱、整台車側翻。（圖／翻攝畫面）

