板橋體育館是璞園領航猿隊福地 全勝戰果取得雙聯盟第一個8連勝

從板凳出發的李家慷(左)，卻獲得全隊最長的上場時間，顯示總教練卡米諾斯對他的信任與依賴。 (潘安彥攝影)

璞園領航猿隊的反擊神速，一抓下籃板球，全隊全員奔馳，令對手體力崩潰。 (潘安彥攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】板橋體育館應該是璞園領航員隊進軍新北的福地，單場25次失誤的璞園領航猿隊竟然靠5大本土戰將白盧關陳李在攻防兩端展現驚人毅力，最終從板凳出發的李家慷登場36分鐘38秒摘下19分9籃板，搭配盧峻翔24分(和關達祐各投進3個三分球)，反而在下半時演出大逆轉，以99比89氣走應該贏球的富邦勇士隊。

璞園領航猿隊在板橋主場已經斬獲2連勝，本季8戰全勝，後天晚間在板橋還有一次主場比賽，目前遠離桃園是流浪在外的璞園領航猿隊，很有可能要改名為全台主場的職籃球隊，原因就是桃園市政府不爭氣，PLG璞園領航猿隊、TPBL台啤雲豹隊這兩個設籍桃園的兩聯盟最強球隊現在都因桃園巨蛋在整修，雙雙流浪在外，何時重返桃園巨蛋尚無答案。

勇士隊洋將哥倫特在第一節尚剩1分49秒時為了阻擋,璞園隊李家慷的右線快攻，不惜動粗犯規，接著又出拳毆擊拉價的領航猿隊洋將葛拉漢，立時現場亂作一團，坐在板凳區的璞園領航猿隊丁恩迪和勇士隊老將林志傑都衝進場內，當時璞園領航猿隊以29：24領先，在現場亂作一團之後，裁判檢視了現場電視回放系統，確認勇士隊哥倫特兩次技術犯規必須逐出球場，丁恩迪和林志傑也都因衝進場內也遭取消比賽資格驅除離場，李家慷也因此吞了一是違反運動精神犯規，他全場共出現7次失誤，帶動了璞園領航猿隊全隊總共25次的失誤潮，葛拉漢也因吞了一次技術犯規，全場比賽的罰球也出現罕見的7罰2中低潮。

不過，這場比賽又出現裁判送給勇士隊39次罰球的厚愛溫暖，但勇士隊罰球命中率實在太低，僅僅罰進21分(命中率53.85%)，璞園領航猿隊則是有37罰，維持了較穩定的64.86%命中率，賺進24分，加上三分球效率較高，總共投進11球，比勇士隊多賺進3球，這也是兩隊最終差距10分的主要原因。

關達祐(左)、陳將双(中)已經成為璞園領航猿隊穩定的板凳暴徒，無論攻防都有很大貢獻。 (潘安彥攝影)

