板橋「定食8」凌晨氣爆「雜物噴街道5人傷」…新北消防局長曝最新進展

社會中心／新北報導

新北市板橋區重慶路上一棟商業大樓今（8）日凌晨發生氣爆事件。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區重慶路上一棟商業大樓今（8）日凌晨發生氣爆事件，導致5名路人無辜遭牽連、受傷。據了解，氣爆地點為該大樓2樓的連鎖餐廳「定食8」，餐廳內部炸得面目全非、牆體塌陷，新北市消防局長陳崇岳對此不敢大意，隨即到場了解情況，並說明案情。

警消於8日0時57分接獲報案，指板橋區重慶路12巷8號，疑似發生氣爆，隨即派遣3大2中8分隊29車88人前往搶救。到場後發現，現場為9層RC建築物，爆炸點集中在「爭鮮迴轉壽司」、「定食8」的2樓餐廳，趕緊布水線滅火。由於爆炸力非常強烈，導致大量殘骸、玻璃碎和雜物噴至街道，碎片與殘骸如陣雨般落下，造成當下恰好經過此處的5人（4女1男）受傷。

其中，一名女子因認為傷勢輕微，只是受到不小驚嚇、婉拒送醫，而救護人員隨後也將其他4人送醫治療，2人被送往亞東醫院，另2人則送雙和醫院救治，均為輕傷。

因強大爆炸，內部裝潢噴到街上，導致5名路人受傷。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局長陳崇岳指出，發生氣爆的地點大樓大部分為辦公室，此次受影響的範圍主要集中在2樓餐廳，其中「爭鮮」、「定食8」最為嚴重，整個內部裝潢均因爆炸損毀，現場滿目瘡痍；為確保現場無任何人受困、傷亡，消防人員對現場進行3次完整搜索。

陳崇岳說明，2樓餐廳於晚間21時30分結束營業，最後一名員工也於22時許離開；不過，氣爆事故發生時，隔壁大樓仍有人在，因此消防人員到場後，擔心有民眾遭到波及，連忙進入並疏散隔壁大樓共5人，好在均安全無虞。

新北市消防局長陳崇岳說明最新案情。（圖／翻攝畫面）

陳崇岳稱，初步在現場發現存在瓦斯桶，懷疑氣爆原因與瓦斯外洩極可能有關，詳細案情仍待火調人員進一步調查；此外，也已請工務局協助檢查建築結構部分，至於一片狼藉的街道，則已由環保局及相關單位進行清理，預計半小時內可恢復正常通行，對早上要上班的民眾應該不會造成影響。

