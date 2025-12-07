板橋「定食8」凌晨氣爆5人傷！巨大爆炸聲驚醒民眾：大樓大晃嚇死

社會中心／林昀萱報

新北深夜巨響！板橋「定食 8」驚傳氣爆4人送醫，疑瓦斯外洩釀禍。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區重慶路上一棟商業大樓，8日凌晨發生嚴重的氣爆事故，引發當地居民一陣恐慌。事故地點位於2樓的連鎖餐廳「定食8」，巨大的爆炸威力不僅將餐廳內部炸得面目全非、牆體塌陷，甚至將大量殘骸、玻璃碎片和雜物噴射至街道，波及了隔壁的「爭鮮迴轉壽司」等多間鄰近店鋪，造成5人受傷，爆炸聲響及晃動也驚醒許多熟睡的民眾。

這起氣爆意外發生在今（8）日0時許，現場碎片與殘骸如雨般落下，砸傷了行經1樓的無辜民眾，有4名女子和1名男子受傷，其中1名女子因傷勢較輕且受驚過度，婉拒送醫；其餘4名傷者（3女1男）則被緊急送往醫院治療，所幸傷者意識皆清醒，傷勢穩定，無生命危險。



許多民眾在熟睡中被爆炸聲響及晃動驚醒，紛紛在社群平台Threads回報：「難怪剛剛聽到超大聲砰的聲音」、「窗戶都被震了一下，真的太恐怖了」；也有人在臉書社團「我是板橋人」詢問：「剛剛有一聲,像爆炸一樣，連窗戶整片都在震動，是發生什麼事了嗎？」「想說怎麼震了一下」、「我也聽到了，嚇了一跳，超大聲」、「民權路都聽得到爆炸聲，平安平安」、「我在重慶路大門也抖了一下」、「還好是半夜沒人，如果是白天或是晚餐時間哪裡人超級多人」、「家裡整棟大樓大搖晃，嚇死」。

針對這起嚴重氣爆事件，警消單位已連夜封鎖現場，由火災調查科人員進行深入勘驗。由於事故發生在凌晨的非營業時間，消防局初步懷疑氣爆原因極可能與瓦斯外洩有關。目前，調查重點將放在釐清餐廳在夜間關閉後的瓦斯管線、爐具或其他廚房設備是否因老舊、操作不當或意外故障導致氣體累積外洩，進而引發這場意外。警方與相關單位也將追究餐廳代理商或負責人的管理責任。

