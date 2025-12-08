板橋「定食8」氣爆外觀慘況照曝「大樓炸出大洞、鋼筋外露滿地水泥塊」

社會中心／新北報導

新北市板橋區重慶路上一棟商業大樓2樓的連鎖餐廳「定食8」今（8）日凌晨發生氣爆事件，導致6人因此受傷、5人送醫，目前官方初步認定，氣爆原因為瓦斯漏氣造成，不排除是人為原因。新北市議員黃淑君今（8）日在社群平台PO出現場畫面，顯示建物的水泥磚牆竟被炸出一個大洞，除可見爆炸力之強大外，同時要確認建築結構狀況及安全問題。

警消於8日0時57分接獲報案，指板橋區重慶路12巷8號，疑似發生氣爆，隨即派遣3大2中8分隊29車88人前往搶救。到場後發現，現場為9層RC建築物，爆炸點集中在「爭鮮迴轉壽司」、「定食8」的2樓餐廳，趕緊布水線滅火。

板橋一棟商業大樓2樓的連鎖餐廳「定食8」凌晨發生氣爆，外牆被炸出大洞。（圖／翻攝自黃淑君臉書）

由於爆炸力非常強烈且聲響極大，導致大量殘骸、玻璃碎和雜物噴至街道，碎片與殘骸如陣雨般落下，已讓附近住戶和目擊民眾感到驚恐；如今，隨著黃淑君今早在臉書粉專PO出的幾張照片，更讓網友嚇呆，因為黃淑君PO出的照片顯示，發生氣爆的大樓外牆被炸出一個大洞，鋼筋、水泥也均露在外頭，被炸飛的水泥塊則堆積在地。

板橋凌晨發生氣爆，大樓外觀慘況曝。（圖／翻攝自黃淑君臉書）

黃淑君發文指出，目前工務局、消防局、警察局、新北市土木結構技師公會、板橋區公所都已經到達，傷者皆已出院，住戶也已被安置；重慶路目前開放車輛通行，氣爆側行人封閉，請走對側騎樓及人行步道，9點後工務局拆除大隊與新北市結構技師公會預計進場清理，同時確認結構狀況。

她也透露，目前板橋區公所列管結構初評範圍，同時與戶政、地政連絡屋主，會同結構技師進場初評結構，並呼籲民眾切勿逗留拍照，配合警方引導，儘速通過。

