板橋「定食8」氣爆釀5傷 疑店內4瓦斯鋼瓶漏氣肇禍

新北市板橋府中商圈「定食8」餐廳今（8）日凌晨發生氣爆，強大爆炸力炸毀內部裝潢，招牌、玻璃及水泥塊噴飛，造成5位民眾無辜受傷，警消採證後初步研判店內4支瓦斯鋼瓶漏氣釀災。

「定食8」店內爆炸後滿目瘡痍。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局今凌晨0時57分接獲民眾報案，位於板橋區重慶路12巷8號的「定食8」餐廳發生氣爆，當時5名無辜路人遭噴飛的碎片擊中受傷，其中3女1男送醫後幸無大礙，今上午陸續出院返家，另有1名住在附近住戶40多歲女子身體不適預防性送醫。

女路人遭氣爆噴飛的物品砸傷。（圖／翻攝畫面）

由於強大爆炸威力影響附近住家與，住戶新北市府共安置5戶14人，協助入住府中商圈附近旅館暫時休息，另已受理29戶完成財損登記，後續將依登記結果，協助受災戶向店家求償。

氣爆強大威力牆壁都被炸出大洞鋼筋外露。（圖／翻攝畫面）

消防局火調人員鑑識發現，「定食8」未使用天然瓦斯管線，店內有4支瓦斯鋼瓶串接提供瓦斯，分別是3支20公斤級1支16公斤鋼瓶，存放數量未超過法定80公斤上限，該店管線配置 11月26日曾受檢符合消防法規。

鑑識初步結果確認4支瓦斯鋼瓶開關在打烊後並未關閉，只有串聯後的開關關閉，研判是其中一支鋼瓶串聯管漏氣導致瓦斯外洩引爆，確切原因仍待完整調查後及鑑識報告出爐才能確定。

