板橋「定食8」氣爆釀6傷！至少需2週完成結構安全鑑定 14人接受安置

今（8日）凌晨，位於新北市板橋區府中商圈重慶路2樓的「定食8」餐廳疑似瓦斯外洩引發爆炸。（新北市府提供）

今（8日）凌晨，位於新北市板橋區府中商圈重慶路2樓的「定食8」餐廳疑似瓦斯外洩引發爆炸，衝擊力道巨大造成6人受傷，所幸送醫後皆無大礙。爆炸現場滿目瘡痍、玻璃碎裂，後陽台明顯外推，3樓地板隆起，樓梯嚴重受損；對向建築物及12巷1至3樓住家也有門窗、招牌破裂情形。

板橋區長陳奇正表示，周邊已有29戶完成財損登記，其中5戶共14人已安置至附近旅館。後續區公所將協助召開協調會，協助住戶後續向業者求償。

為何會發生氣爆？瓦斯鋼瓶是否符合規範？

消防局表示，事發餐廳未使用天然瓦斯，而是以4支瓦斯鋼瓶串接供氣，總重76公斤，未超過法規80公斤上限，且於上月26日完成相關檢查。初步研判疑似其中一支鋼瓶漏氣，導致瓦斯在密閉空間累積至一定濃度後引爆，確切氣體漫延路徑及聚集位置仍待火調人員釐清。

大樓後續將會如何處置？

新北市土木技師公會上午進場評估，指出對面及周邊建物損害多屬玻璃、窗框破裂，結構本體無虞；但爆炸大樓本身的1至3樓可見明顯結構損傷，4樓以上則無明顯受損。由於1至3樓尚在清理，最終結構判定需待清理完成後才能進行詳細檢查，約需2至3週才能完成，並決定是否補強或採取進一步措施。

新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，4樓以上住戶可在短時間、有人員戒護下取物，但因電力受損、夜間照明不足，不建議久留；1到3樓因結構受損，目前無法進入。

