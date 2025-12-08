板橋「定食8」氣爆！居民被巨響嚇醒：還以為地震

新北板橋氣爆造成6人受傷，附近居民都表示事發當下不只傳出巨響，震動還非常大，有如地震一般。（圖／東森新聞）





今天8日凌晨12點多，新北板橋重慶路上位在二樓的定食8餐廳疑似瓦斯鋼瓶外洩發生氣爆，包括招牌、鐵皮、玻璃從天而下，,砸中1樓路過的民眾，造成6人受傷。

新北板橋氣爆造成6人受傷，附近居民都表示事發當下不只傳出巨響，震動還非常大，有如地震一般，就連距離900公尺外的北門街也都能感受到震動，可見爆炸威力有多大。

新北板橋定食8餐廳氣爆現場，全都是被炸飛的裝潢玻璃、鐵架，就連一旁機車也被波及，消防人員圍起封鎖線，要調查氣爆原因，而為了安全起見，隔壁棟房屋的住戶也先暫時疏散。

消防人員vs.附近住戶：「那個我們有警察會封鎖現場，不會讓你們的財物有受到損失啦好不好，（我們門都沒有關），先不要關好不好，我們這邊會管制人員上去。」

雖然沒有員工受傷，不過掉落物造成6名路人被波及，附近民眾回想爆炸當下狀況仍餘悸猶存。

目擊民眾：「我們在3樓就講說一度很強烈的震動，想說以為是地震，後來發現不是，下來看之後發現原來是，離我們距離大概100公尺的應該是2樓定食8氣爆，現場有看到一些民眾在路邊。」

不只發出巨大聲響，震動還大的像地震一樣，不少網友在社群PO文表示，剛剛窗戶跟大門震了一下，家裡整棟大樓都在搖晃，當場被嚇醒，還有民眾表示連900公尺外的北門街也能感受到震動，到底是什麼原因發生這麼大的爆炸，還需要相關單位調查清楚。

