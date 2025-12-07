板橋「定食8」氣爆！居民被巨響嚇醒：還以為地震

新北板橋氣爆造成6人受傷。（圖／東森新聞）





新北板橋氣爆造成6人受傷，附近居民都表示，事發當下不只傳出巨響，震動還非常大，有如地震一般，就連距離900公尺外的北門街，也都能感受到震動，可見爆炸威力有多大。

新北板橋定食8餐廳，氣爆現場全都是被炸飛的裝潢、玻璃、鐵架，就連一旁機車也被波及，消防人員圍起封鎖線，要調查氣爆原因，而為了安全起見，隔壁棟房屋的住戶，也先暫時疏散。

消防人員vs.附近住戶：「那個我們有警察會封鎖現場，不會讓你們的財物，有受到損失啦好不好，我們門都沒有關，先不要關好不好，我們這邊會管制人員上去。」

廣告 廣告

雖然沒有員工受傷，不過掉落物造成6名路人被波及，附近民眾回想爆炸當下狀況，仍餘悸猶存。

目擊民眾：「我們在3樓，就講說一度很強烈的震動，想說以為是地震，後來發現不是，下來看之後發現原來是，離我們距離大概100公尺的，應該是2樓(定食8)氣爆，現場有看到一些民眾在路邊。」

不只發出巨大聲響，震動還大的像地震一樣，不少網友在社群PO文表示，剛剛窗戶跟大門震了一下，家裡整棟大樓都在搖晃，當場被嚇醒，還有民眾表示，連900公尺外的北門街，也能感受到震動，到底是什麼原因發生這麼大的爆炸，還需要相關單位調查清楚。

更多東森新聞報導

24歲警遭撞重傷 分局長說明案情真情流露...哽咽哭了

女中士急借錢 下士提性行為當條件！營內廁所多次「交易」

阿公阿嬤公園溜滑梯下「激戰」 下場曝光

