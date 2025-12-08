板橋「定食8」餐廳氣爆！波及29戶14人需安置 技師：1到3樓結構受損

新北市板橋區府中商圈的定食8餐廳發生氣爆，周邊29戶受影響。 圖：翻攝自黃淑君臉書粉專

[Newtalk新聞] 新北市板橋區府中商圈今日凌晨發生氣爆，重慶路2樓「定食8」餐廳，疑似瓦斯外洩爆炸，總共造成6人受傷，其中5名傷者送醫，1名傷者拒送，經市府相關單位訪視周邊鄰近住戶，有29戶因氣爆受到波及損害，其中5戶共14人需要安置。

發生氣爆的重慶路10號建物，僅7樓有1戶住家，5人皆安全無傷被安置在飯店，而3樓醫美業者因氣爆造成地板隆起，共用樓梯通道嚴重毀損；氣爆點對面單號1、2樓有3戶受波及，包括玻璃破裂、招牌毀損；另一側12巷的1-3樓門窗破裂。

廣告 廣告

板橋區長指出，周遭45戶鄰近住戶，有29戶因氣爆受到波及損害，共5戶14人入住府中商圈附近旅館，後續區公所將召開協調會，協助住戶與相關業者進行求償。

新北市土木技師公會技師進場評估，指出重慶路對面及周邊建物的受損多為窗框、玻璃及鐵窗破裂，結構本體並無破損；但主爆炸大樓本身的檢查結果顯示，「4樓以上無明顯受損，1到3樓則可見相當多結構性損傷。」預計須約2至3週才能完成整棟建物的「健康體檢」，才能確認是否需補強或採取更進一步處置。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中義警執勤突倒下不治！兒心碎：在我心中您就是英雄

無視保護令！2天狂打155通電話騷擾妻子 南投地院判罰出爐