板橋「府中商圈」氣爆殃及周邊30多戶…求償該找誰？市長侯友宜這樣說

記者陳弘逸／新北報導

新北市板橋區府中商圈，位於某大樓二樓的「爭鮮」跟「定食8」餐廳，今天（8日）凌晨，不明原因氣爆，共造成5人受輕傷。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區府中商圈，位於某大樓二樓的「爭鮮」跟「定食8」餐廳，今天（8日）凌晨，不明原因氣爆，共造成5人受輕傷，所幸都無生命危險；初步了解，氣爆也造成周邊20、30戶受影響，關於後續求償問題，新北市長侯友宜受訪時說，待鑑定出爐，誰要負責任，就會跟住戶一同向肇事者求償。

事故發生在今天（8日）凌晨0時50分，位於府中商圈重慶街上二樓的「爭鮮」跟「定食8」餐廳，不明原因氣爆，玻璃、雜物等碎片炸出街道，造成5人受輕傷，所幸，送醫治療已全數出院，無生命危險。

這起氣爆導致周邊20、30戶受影響，關於財損部分。（圖／翻攝畫面）

這起氣爆導致周邊20、30戶受影響，關於財損部分，侯友宜受訪時說，因氣爆威力大，造成鄰損，爆炸原因消防局還在鑑定當中，所有鄰損，目前由結構技師會同區公所逐戶檢查，已成立專案小組，協助受影響的住戶依法來求償。

關於後續求償，侯友宜重申，會主動挨家挨戶去了解，損壞的部分會請住戶及相關人員共同拍照存證後，待鑑定出爐，誰要負責任，就會跟住戶一同向肇事者求償；他還說，爆炸的因素、跟店家的相當關係，釐清後，會再跟大家做說明。

板橋府中商圈凌晨大規模氣爆！侯友宜成立專案小組：與住戶向肇事者求償

