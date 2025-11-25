板橋 忠孝公園停車場 免費1個月

新北市長侯友宜（右五）25日出席板橋忠孝公園地下停車場啟用典禮。（王揚傑攝）

新北市政府為滿足民眾停車需求，積極建設公有停車場。新北市長侯友宜25日主持板橋忠孝公園地下停車場啟用典禮，宣布自25日晚間6時起，試營運1個月，期間開放民眾免費停車。該停車場採全智慧停車管理系統，可提供204格汽車停車位及36格機車停車位，將有效疏解當地停車壓力。

侯友宜表示，忠孝公園周邊多是老舊社區，鄰近重慶黃昏市場、國慶黃昏市場、亞東醫院、遠東通訊園區及亞東商圈，停車需求迫切；忠孝公園地下停車場斥資約4.7億元，其中前瞻補助1.3億元，市府自籌3.4億元，自民國109年發包，受疫情、缺工缺料影響流標6次，如今總算完工啟用，不僅讓居民停車好方便，也疏解民眾逛街採買臨停需求。

侯友宜說，新北市自108年起持續推動公有停車場建設，總計已新建121座智慧化停車場，共新增3萬4211格汽車停車位、9239格機車停車位。其中板橋區累計新建21座停車場，繼剛啟用的忠孝公園地下停車場，明年信義國小地下停車場也將完工啟用。

新北市交通局指出，忠孝公園地下停車場導入全智慧停車管理系統，包括車牌辨識、在席偵測、智慧尋車、多元繳費等，並設置5座電動車充電樁，建置即時監控、一鍵通報、熱顯像儀等設備，提供安全、智慧、便利的停車服務。

地面公園同步優化改造，種植多樣季節性的植栽，更新溜冰場、林蔭步道及籃球場；停車場則配置通風採光井與浮力通風塔，將新鮮空氣引導至地下樓層，讓民眾享有優質的休憩與停車空間。