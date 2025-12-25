板橋 狂輸500萬 情侶檔持刀搶賭場

情侶檔林姓女子（前）、歐姓男子（後）懷疑賭場詐賭，涉嫌持刀搜刮職業賭場。（王揚傑攝）

情侶檔34歲歐姓男子、27歲林姓女子因數日內流竄於新北市的職業賭場狂輸500餘萬元，懷疑賭場詐賭，24日晚攜250萬元到板橋區賭場假意償還賭債，隨後下場賭博即指控對方詐賭，持刀搜刮現場295萬元後逃逸。海山警分局獲報後以車追人，25日凌晨陸續逮捕林女、歐男及同夥共6嫌，查扣贓款、刀械及毒品，全案依加重強盜、毒品及賭博罪嫌送辦。

據了解，歐男、林女連續數日在該天九牌賭場聚賭，狂輸500多萬元後心有不甘，懷疑賭場在賭具上做記號詐賭，遂聯繫蔡姓、楊姓、林姓、趙姓等友人，計畫到賭場討回公道。

歐、林情侶檔24日晚間6時許以償還賭債為由，又前往板橋區華江一路工地福利社的賭場，先交付250萬元給賭場負責人54歲陳姓女子，隨後不動聲色加入賭局。

歐男連輸了幾把後突然翻臉，指控賭場使用有記號的賭具詐賭，取出1把瑞士刀，並召喚埋伏在外的4名同夥入內，除取回250萬元外，並搜刮陳女及5名賭客身上共45萬元，離去前還揚言隔天會再回來，拿回之前被詐賭輸的300萬元。

陳女擔心自身安危隨即報警，海山分局立即到場蒐證並調閱監視器，以車追人於25日凌晨先在板橋區逮捕歐男及林女，並查扣作案瑞士刀1把及K他命，後續至台北市、雲林縣逮捕其他4名共犯。

歐、林情侶檔否認強盜，辯稱只是來拿回被詐賭輸掉的錢，其他共犯則聲稱陪朋友來賭博，並未參與犯案。偵訊後，警方依加重強盜、毒品罪嫌將歐、林等人移送新北地檢偵辦，陳女則以賭博罪嫌送辦。