板橋 貝兒絲樂園退費爭議 顧客勝訴

連鎖親子樂園「貝兒絲樂園」板橋館去年9月關閉，業者自行扣減退費金額，部分消費者提起訴訟，經新北地方法院判決，業者應退還消費者未使用的全額儲值金。新北市議員黃淑君去年底邀相關單位召開協調會，討論協助消費者求償，會中新北市法制局指出，已發文經濟部及消保會，要求修正法令規定，避免類似事件再發生。

「貝兒絲樂園」自民國113年底起，全台各分館陸續關閉，最後2間台中館與新北市板橋館也於114年9月熄燈。

黃淑君表示，業者以「需扣除贈品價值」、「回溯以原價計算已使用次數」及高額「手續費」為由，大幅扣減退費金額，導致消費者儲值上萬元僅能拿回微薄殘值。經法院判決業者不應扣除贈品或重新計算優惠差額，應退還未使用的全額儲值金。判決證明業者單方面制定的嚴苛退費標準在法律上站不住腳，將成為後續協助消費者求償的有力依據。

黃淑君說，去年底她邀集法制局、經發局及城鄉局召開協調會，討論協助個案求償，並要求市府於今年1月16日前完成受害者造冊，相關作業已完成，後續將進入索賠程序。

法制局在協調會中表示，該案現已有小額訴訟勝訴，將提供小額訴訟的範例予消費者。經發局則於會中確認，雖該公司已將登記變更至台北市，但新北市府承諾將持續追蹤，絕不讓業者規避責任。

黃淑君呼籲，已完成造冊的消費者請密切留意市府掛號公文或通知；若有任何尚未收到退款或未及參與造冊的受害消費者，可隨時聯繫議員服務處或法制局尋求協助。