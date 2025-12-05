板橋 10保留地解編 議員促速開闢

板橋公共設施專案通檢案已於民國114年5月27日經內政部都市計畫委員會審議通過，即日起再公開展覽30天，並將於12月22日、23日舉辦說明會。板橋都市計畫預計解編10處公設保留地，解編面積達8.79公頃，新北市府可實質取得開闢約1.67公頃土地。國民黨議員劉美芳建議，市府務必提出清楚時程與規畫，避免土地空轉。

新北市城鄉局說明，本次整體開發部分以地主分回55％土地為通案原則規畫，考量新北市議會辦公空間不足，將透過市地重劃方式取得周邊約0.45公頃土地，提供廳舍興建使用。為解決瓶頸道路，也將板橋區華江五路南側綠地用地，變更為綠地用地兼供道路使用，透過重劃打通瓶頸，改善區域交通串聯。

廣告 廣告

城鄉局表示，配合在地發展需求，檢討既有公設用地開發附帶條件，以江翠國中旁石雕公園用地為例，過去因合法房屋密集導致開闢困難，後於86年將合法房屋密集部分變更為住宅區，以附帶條件變更跨街廓都更，但原先規定附帶條件過於嚴苛，導致開發困難，因此重新檢討附帶條件，以保障民眾權益。

城鄉局補充，目前新北市共計20處納入公設用地專案通盤檢討，澳底一階已發布實施、坪林水源、樹林三多、鶯歌鳳鳴等10處經內政部審竣，樹林山佳、淡水竹圍等9處審議中。

劉美芳指出，公設解編攸關地主權益，市府應在程序上做到透明，將每項變更理由與效益清楚交代，避免資訊不足造成居民疑慮。板橋公共空間長期不足，解編10處公保地，關鍵在於何時能開闢、如何使用？市府務必提出清楚時程與規畫，避免土地再度空轉，才能真正紓解板橋高密度居住所帶來的壓力。

民進黨議員石一佑說，板橋人口眾多，土地應用上已屬不足，期盼可增設停車空間或是公園用地。部分公共設施用地規畫未必符合現況，可透過重新檢討，讓公共設施及土地使用更具效益。