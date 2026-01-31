板橋11年拉麵店鬧分家! 老闆控前合夥人"偷配方開新店"

社會中心／綜合報導

同樣也是在地美食鬧分家！新北市板橋一間飄香11年的拉麵店，老闆出面指控，前合夥人偷走湯頭配方，並複製營業模式、設備食材另外開店，甚至還跟客人說，兩間拉麵店是同一位老闆經營，藉機混淆視聽搶客人。不滿心血被剽竊，店家揚言提告。不過，被指控的業者初步沒有回應。

Q彈拉麵搭配濃郁豚骨湯，擺放溏心蛋等配料點綴，熱騰騰的拉麵端上桌，光看就讓人垂涎三尺。這間主打平價美味的拉麵店，在新北板橋經營11年，是不少在地人記憶中的好滋味，但近期有客人發現疑似出現分家，氣得業者在門口貼聲明澄清。聲明稿寫下，有無良店家試圖混淆視聽，誤導顧客是分店，欺瞞兩間店為同一老闆經營，藉此拉走客人。到底怎麼回事？拉麵店老闆：「他是我的客人，久而久之就認識，然後說要跟我合夥，年輕想要一起賺錢那就一起賺，那間店包含所有東西，幾乎都是從我這邊出去的，湯頭是幾乎是一樣的，但總不能整家店的事情，都是我一個人在做。」

客人變朋友，又變合夥人，原想說可以互相扶持，但老闆指控對方後來開始擺爛，最終決定拆夥。沒想到對方卻把部分資源、經營模式、設備食材，複製貼上到自己的店面，涉嫌混淆視聽，搶客人。拉麵店老闆：「客人跟我講，他們就是跟人家說，他是我的分店，兩家店的老闆是同一個人，提告損害賠償跟妨害名譽。」顧客：「我覺得兩間店湯頭差不多，叉燒的話那間（拉麵店）比較好吃，這家（遭指控店家）便宜很多。」









被指控的店家，負責人目前尚未回應。但拉麵店老闆不滿苦心經營十一年的努力被誤導，又氣又難過，已經揚言要提告討回公道。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

