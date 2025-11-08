板橋3男屋內講話太大聲 警到場意外查獲通緝犯及毒品

記者莊淇鈞／新北報導

警方獲報到場要求屋內的人開門。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區四維路某民宅內，昨天（8日）晚間7時許，疑因屋主講話聲音過大，被鄰居誤以為發生爭吵，警方獲報到場時，發現屋內有3名男子，起初還不願配合開門，在警方勸說下才開門，並接受查驗身分時，豈料警方一查發現，赫然發現其中1名周姓男子竟是毒品通緝犯，同時警方在屋內查獲海洛因、安非他命等毒品，隨即將周男以及屋主林男、李男全部帶回派出所偵辦，詢後依毒品罪送辦，周男則一併解送歸案。

林男等人被警方帶回偵辦。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天晚間7時許，板橋四維路某民宅內屋主林男（54歲）與友人55歲李姓男子、48歲周姓男子聊天，但疑因講話聲音過大，被鄰居誤以為發生爭吵，因此打110報案求助。轄區海山警方獲報到場時，3人一度不願開門，警方因此通報消防隊到場，一度考慮要破門，後續在警方持續勸說下，3人這才主動開門，後續確認並無吵架情勢。

但警方後續要抄登資料查核身分時，竟發現周男竟是10月才發布的毒品通緝犯，於是當場將其逮捕，另外在屋內查獲安非他命與海洛因殘渣袋，一併將現場另外林男及李男2人帶回偵訊，全案依毒品罪嫌移送法辦，周嫌部分也一併解送歸案。

