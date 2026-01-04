板橋3菜鳥議員 拋話題拚連任

民進黨議員山田摩衣上月21日成立山田摩衣之友會。（柯毓庭攝）

新北市議員第五選區（板橋區）為市府所在地，其中民進黨現任議員山田摩衣、黃淑君與石一佑都是首任。山田摩衣已成立後援會，並掛上新的形象看板照，黃淑君近期關注警察議題掀起討論，石一佑則以在地問政拚政績。3位新人持續努力，爭取繼續為民服務的機會。

山田摩衣上月21日成立山田摩衣之友會，並在今（5）日和同派系正國會新北市議員擬參選人一同宣布投入競選。有別於第1次參選，用清新的綁馬尾甜笑照，此次形象照風格偏成熟，也表達第2屆連任將用更成熟、專業的問政態度，繼續替人民服務。

隸屬湧言會的議員黃淑君，近期則因常關注警察議題，在社群上獲得高度討論。曾擔任議員助理的她，一路從基層打拚上來，對於在地議題常能深入討論，關注警察議題後，她還為了巡邏車燈、警報器等問題，跑遍新北市各警分局，揪出派出所醫藥箱過期無法使用，敦促警察局改善，成為警職高度關注的對象。

因前民進黨議員黃俊哲遭判當選無效而遞補上的石一佑，身後沒有派系支持，屬於地方勢力。她曾經擔任板橋市民代表，對於板橋民眾來說並不陌生，遞補上後，也在議會中努力問政、勤跑基層。

此外，以親切形象連任2屆，準備爭取第3任的民進黨議員戴瑋姍，近期也高掛與綠營新北市長參選人蘇巧慧合體看板。戴瑋姍空戰實力堅強，地方問政也認真，但此次遇上同派系新潮流大佬李文忠的兒子李昆穎宣布投入選戰，同系大老段宜康立即出面力挺，也為選情增添煙硝味。