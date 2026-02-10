板橋4處公廁翻新 打造安全友善如廁空間





板橋區公所積極爭取環境部「美質環境推動計畫」專案改善公廁，近期順利完成文聖、港嘴、華德市民活動中心，以及大觀公園等四處老舊公廁改善工程，為社區里民與休憩市民打造優質如廁環境。翻修重點在於提升如廁安全性與舒適度，並為推動性別平等改造兩處公廁為性別友善廁所，以落實國家永續發展SDG5性別平等、SDG6環境衛生及SDG11建構具包容、安全及永續特質之環境，將推動性別友善廁所視為提升地方治理品質重要的一環。

廣告 廣告

板橋區長陳奇正表示，感謝環境部補助工程七成經費約294萬元予公所推動公廁改善，市民活動中心及公園為市民活動最頻繁場域，優化公廁設施為落實「美質環境計畫」重要一環。工程依各場地實際使用狀況進行整修，改善照明與通風條件並重新規劃空間動線，同時考量長輩及行動不便者需求，增設安全扶手與緊急求救鈴等設施，提升整體使用安全性。

同時依各場域需求進行功能升級，如文聖市民活動中心將既有廁所調整為性別友善廁所；大觀公園公廁則將既有男廁及女廁翻修為符合規範的兩間性別友善、無障礙廁所，展現對多元使用者需求的包容與重視。文聖里里長楊仁瑰說，文聖市民活動中心公廁翻新後改為性別友善廁所，改善了使用17年的老舊狀況，整體空間變得明亮且更具隱私感，並建立市民朋友性別平等觀念。

港嘴里里長鄭景耀指出，港嘴活動中心公廁已服務在地30年，感謝公所改善通風及滲漏等長期使用問題，使環境煥然一新。

華德里里長陳寶銓說，活動中心是里民活動核心，對於使用了26年的舊廁所能完成修繕感到欣慰，改善後整體環境品質明顯提升。

大觀里里長何明山則感謝公所的努力，將廁齡約12年的大觀公園公廁翻修為性別友善、無障礙空間，讓長輩與身心障礙朋友使用上更安全、便利。

板橋區公所表示，115年將持續提案爭取「美質環境推動計畫」經費補助，期許透過公廁逐年改造的推動，讓嶄新的公廁成為各公園和活動中心裡面，舒適、友善的指標空間。也呼籲友善且舒適的如廁空間有賴市民共同維護，請民眾遵守如廁禮儀並愛惜公共設施，一同維持良好的公共環境品質。

更多新聞推薦

● 白天氣溫回升 早晚仍偏冷