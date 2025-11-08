板橋435藝文特區聯演幸福感實驗室
▲「莫比斯圓環創作公社」將以報紙偶與聲音地圖，帶領親子以創作連結想像與環境。（圖：秦大悲提供）
「板橋四三五藝文特區」一年一度聯演再次登場！今年以《幸福感實驗室Well-Being Lab》為主題，十一月十五日至十六日集結園區進駐表演藝術團隊─找我劇場、莫比斯圓環創作公社、新象創作劇團和二律悖反協作體，並特別邀請臺灣玩具博物館，一同帶來身體覺察、聲音創作、親子互動、演劇練習及手作體驗等多元工作坊，邀請民眾走入藝術現場，透過「參與」與「感受」探索藝術與健康的幸福方程式。
「幸福感實驗室」以進駐團隊獨特的表演語彙，讓民眾透過藝術參與深化身心靈健康，開啟不同的知覺感受。率先登場的「找我劇場」《蓋婭的腳》，從赤腳行走與聲音書寫引導參與者回到當下；「莫比斯圓環創作公社」則以報紙偶與聲音地圖，帶領親子以創作連結想像與環境。
並由「新象創作劇團」，透過馬戲與魔法學堂，讓家庭在遊戲中找回專注與陪伴的快樂；「二律悖反協作體」以身體與演劇工作坊，邀請熟齡族群，重新理解自身與空間的關係。另外周末兩天還有「臺灣玩具博物館」透過拍板球ＤＩＹ與捏麵人體驗，帶領親子互動。
板橋四三五藝文特區進駐表團年度聯演，延續扶植表演藝術與實驗創作的精神，從過往以舞台演出為核心，轉化為「感知參與」的策展方向。讓藝術成為療癒日常的力量，策展團隊聚焦SDG3健康與福祉，將「藝術保健Healing Arts」概念導入表演現場，以心理、社會、情感、身體與靈性五大層面，作為策劃軸心。
