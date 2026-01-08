板橋8旬翁暴打公車司機！民眾全傻眼 外國小哥出手救人網震撼

新北今（8）日晚間發生一起相當離譜的公車鬥毆事件，一名男子對著司機暴打，司機不停格擋，最後沒辦法抓住男子的腳，阻止發力，這時有名要下車的外國男子也抓了男子一把，讓他沒辦法繼續攻擊。由於畫面實在太離奇，讓附近民眾看得瞠目結舌。

有網友在Threads上貼出影片，可以看到一輛847公車停在亞東醫院捷運站附近，一名身穿紅色外套的男子對司機瘋狂出拳，司機想自保先是用手反推，後來為了降低對方的攻擊頻率，更是抱住紅衣男子的腳。這時候有一名外國小哥正要下車，輕輕從後面拉了紅衣男一把，幫司機解圍。不久後警察到來，可以看到紅衣男似乎因為力竭，而坐在地上。

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「可憐的司機」、「居然外國人出手相救」、「新北這精神很有熱情，在寒冬裡激烈取暖」、「公車變擂台了」、「也太嚇人」、「太扯、我記得這公車阿伯口氣蠻好的！」、「駕駛座要做隔離門保護司機，國外很多公車的駕駛座都有隔離艙」、「感謝拉開其中一人的外國男生，司機也很聰明拉住腿讓對方無法全力攻擊」。

據警方表示，疑似因為82歲的紅衣男對因司機到站未停妥而感到不滿，上車後兩人從口角升級成全武行，雙方互提傷害告訴，已帶回派出所偵訊。

