板機指≠手太操！恐是慢性發炎 醫點名「3類人」是高危群

記者鄭玉如／台北報導

板機指不只跟手指過度使用有關，還可能是慢性發炎的警訊。（示意圖／PIXABAY）

罹患「板機指」不一定是手指使用過度，背後可能暗藏健康警訊。復健科醫師王思恒表示，板機指屬於肌腱炎的一種，當身體處於慢性發炎的狀態，發炎因子會隨著血液流遍全身，並攻擊肌腱，導致它未老先衰，且發炎會刺激不健康的血管增生，進而引發更多發炎，造成惡性循環，而體重過重、高血糖、膽固醇偏高者都是高危險群。

王思恒在臉書粉專指出，傳統上認為板機指是因「過度使用」手導致，但他在診間遇到不少患者，其實並未大量用手，許多人甚至沒做家事，也不是勞力工作者，卻照樣得到肌腱炎。根據2025年刊登在《Advanced Science》期刊的最新回顧研究，發現肌腱病變不一定是過度使用所致，很有可能是身體內部環境出問題。

王思恒指出，首先是「代謝」，體重過重、高血糖、膽固醇偏高的人須注意，代謝狀況會讓身體處於「慢性發炎」的狀態 ，發炎因子會隨著血液流到全身，攻擊肌腱。對於「易感體質」的人，就算只是做日常小動作（如滑手機、拿杯子），但因肌腱血管系統已受損，一直處於發炎反應，這類微小的動作就會被神經放大成劇烈疼痛。

研究更發現，一旦肌腱進入病變狀態，就會形成一個惡性循環，發炎會刺激不健康的血管增生，促使血管漏水，導致組織腫脹，當壓力變大時，會讓細胞缺氧，引發更多發炎，因此就算休息也不見得會改善，內部的惡性循環已啟動，即使停止手部活動，也無法關掉體內的發炎反應。

