社會中心／台北報導

遇到命案千萬別鐵齒！根據《自由時報》報導，過去一名檢察官剛上任時，曾經處理一件命案，死者為一名年輕女子，遺體被發現時已死亡多日，當時該菜鳥檢察官於相驗時，不禁內心感慨「這麼年輕漂亮，美女可惜了」未料當晚便發起高燒，不斷做惡夢，夢見女死者身穿紅衣，以及對著他耳邊吹氣等。直到去附近廟宇拜拜，身體不適才逐漸緩解，讓他再也不敢鐵齒，對於命案偵查也更慎重了。

板殯相驗嘆「美女可惜了」！鐵齒檢察官高燒發抖，半夜夢紅衣女耳邊吹氣 。（示意圖／pixabay）

據了解，該案件為一名身穿紅衣的年輕女子陳屍屋內，遺體被送往板橋殯儀館，該菜鳥檢察官前去相驗，當時見到死者面容尚未完全浮腫，可以清楚看到長得很清秀，檢察官於是內心不禁感嘆「這麼年輕漂亮，美女可惜了」，沒想到相驗期間，突然有冷風吹過，一股潮濕且冰涼的感覺襲來，像是有人在耳朵旁吹氣，雞皮疙瘩一下冒出來，但當時檢察官以為只是疲勞產生的錯覺，沒有想太多。

晚間回家後，檢察官隨即發起高燒、全身發抖，即便吃了藥也沒用，更在半夢半醒間，夢見女死者身穿紅衣的場景。隔天，在妻子勸說下，檢察官前往住家附近的廟宇拜拜，求了平安符之後，高燒逐漸退去，身體不適也消失。事後，有前輩得知消息，隨即告誡「寧可信其有，不可信其無」，更表示要保持敬畏之心。之後該檢察官到任何相驗現場，都會先在心中默默向亡者致意，絕不帶有私人雜念。

