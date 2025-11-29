板殯相驗歎「美女可惜了」！ 鐵齒檢察官慘遭呼氣 當晚發高燒還夢見她

〔記者劉詠韻／台北報導〕男子阿國(化名)擔任菜鳥檢察官時，曾被指派跟隨前輩，處理一件發生在出租屋的命案，死者是一名年輕女子，遺體被發現時已飄出異味，是房東接獲鄰居抱怨後入內查看才報案。他回想，當時看到死者面容清秀，不禁感慨「這麼漂亮、這麼年輕，美女可惜了」，然而僅一閃而過的念頭，隨即讓他當晚發起高燒並做起噩夢。

阿國回憶，當時相驗團隊抵達板橋殯儀館，在室內進行勘驗時，阿國始終保持著初生之犢的「鐵齒」心態。法醫進行初步檢查時，移開了覆蓋在遺體上的布單。由於女子面容尚未完全浮腫，看得出原本應是清秀佳人；他看著眼前的年輕女子，腦中不禁浮現了一絲念頭，「這麼漂亮、這麼年輕，就這樣死了，美女可惜了。」 他僅一閃而過的雜念，隨即繼續專注於手頭工作。

然而，阿國很快就感到一股極為貼近且潮濕的冰涼氣流，毫無預警地拂過他的左耳際，「那感覺就像有人將嘴巴貼在我的耳邊，非常慢、輕輕吹了一口涼氣，那個距離近到我全身的雞皮疙瘩一下豎了起來。」

阿國立刻轉頭檢視四周，但並未有人靠近他，甚至解剖室的排風設備也並未朝向他這個方位。他強壓下心中的不安，將其歸結為疲勞產生的錯覺。

不過，當晚回家後，阿國隨即發起高燒、全身發抖，服用了常備的退燒藥也始終莫名不舒服。更讓他驚恐的是，在半夢半醒間，他清晰地夢見了那名紅衣女子輕生的完整場景；夢中，他並未看清女子的面容，僅是模糊的背影、陰影幢幢，接著他再次感受到那股熟悉的冰冷呼氣，彷彿是死者無聲的不滿與警告。

隔日一早，這名向來不信邪的檢察官，在妻子的勸說下，立刻前往住家附近的廟宇。他虔誠地向神明稟報，點了平安符並祈求亡者安息，生者平安。令人嘖嘖稱奇的是，就在祭拜完畢、佩戴上平安符後，阿國的高燒竟逐漸退去，身體的不適感也得到了明顯的緩解。

事後，阿國將這段難以解釋的經歷告訴了前輩。前輩聽完後則告誡，「在這種地方工作，要保持敬畏之心。千萬不要鐵齒，要記住寧可信其有，不可信其無。」

從此以後，阿國每次到板殯或任何相驗現場，他都會先在心中默默向亡者致意，表明自己是來執行公務，絕不帶有任何私人雜念。

