板殯重建或遷建？黃淑君要求表態 劉和然：支持目前改善方案

新北市議會審議民政局明年度總預算，市議員黃淑君就板殯議題質詢有意參選新北市長的副市長劉和然。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕位於新北市板橋區的市立殯儀館原地重建或異地遷建，兩派意見僵持，新北市議會今(10)日審議民政局明年度總預算，市議員黃淑君質詢有意參選新北市長的副市長劉和然，是否支持市長侯友宜的「擴建」計畫、增加樓地板面積？劉和然說，他支持目前的改善方案，希望黃淑君不要增加他的用詞。黃淑君說，若樓地板面積增加，她會第一個站出來反對。

黃淑君說，民政局編列經費，欲「擴建」三峽火葬場禮廳與板殯，劉和然既已表態要參選新北市長，希望了解劉和然是否支持侯市府的擴建政策；說明會上民眾已經表達強烈反對意見，侯市府規劃就是增加禮廳等，劉和然是否敢幫侯友宜背書？

劉和然說，目前市府朝向改善規劃，希望改善三峽部分的停車場空間與回應民眾禮廳使用需求，板殯部分希望透過能源用地調整進行改善，用停車場、綠地與周邊住宅隔離，政策很清楚，板殯的建築使用年限已經夠久了，希望藉由這次都市計畫做些改變。

黃淑君追問，是否代表劉和然支持「擴建」？劉和然說，「我支持現在的優化(改善)政策」，希望議員不要幫他增加字眼。

黃淑君聞言指出，如果市府方案是增加樓地板面積，她會第一個站出來反對。

