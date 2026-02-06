板農年貨大街開跑 滿額換抵用券

新北市板農年貨大街網羅新北在地小農產品與全台各地精選農漁特產，人潮買氣熱絡。（新北市府農業局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市板橋地區指標性年味盛事「板農年貨大街」六日起板橋區農會活力超市一樓廣場（府中捷運站１號出口）熱鬧登場，現場集結多款精選年貨，包括現撈海鮮、南北乾貨、精緻伴手禮及產地直送蔬果，不僅能一站式購足年節所需，消費滿額還可兌換抵用券，享受超值優惠。

新北市板農年貨大街昨起登場，吸引民眾前往趕辦年貨買氣強強滾。（新北市府農業局提供）

板農活力超市以販售台灣優質農產為主，長期支持在地農業，今年年貨大街六日起至十三日，每日上午九時三十分至晚上七時三十分開放採買，現場特色攤位雲集，網羅新北在地小農產品與全台各地精選農漁特產，如「阿財綠竹農場」帶來最引以為傲的綠竹筍乾與脆筍，來自東北角的「海洋牧場貢寮鮑」推出「一口鮑」與「九孔ＸＯ醬」，「鼎勝養蜂場」榮獲評鑑特等獎的頂級龍眼蜜，「石門區農會」則帶來全台知名的石門肉粽與炭焙鐵觀音。

為回饋消費者的支持，板農年貨大街現場消費滿五百元可憑發票兌換「五十元超市抵用券」（滿一千元兌換二張）；另板農活力超市內年貨專區累積消費滿六千元，再加碼送二百元超市抵用券，多買多送。