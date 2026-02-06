板農年貨市場2/6盛大登場 逾300項精選農產 滿額再送超市抵用券

板農年貨大街民眾採買熱絡且現場消費滿500元可憑發票兌換「50元超市抵用券」(資料照片)。(圖:新北市農業局提供)

新北市農業局六日表示，迎接農曆新年，新北板橋地區的「板農年貨大街」將於二月六日至二月十三日在板橋區農會活力超市一樓廣場（府中捷運站一號出口）舉行。現場將有多款精選年貨，包括新鮮海鮮、南北乾貨、精緻伴手禮及產地直送的蔬果。新北市政府農業局誠摯邀請市民朋友前來選購，不僅能一次購足年節所需，消費滿額還可兌換抵用券，享受優惠。

板農活力超市以販售台灣優質農產品為主，長期支持在地農業，今年活動將持續到二月十三日，每日上午九點三十至晚上七點三十開放，現場特色攤位眾多，提供新北在地小農產品及全台各地的精選農漁特產。

例如：「阿財綠竹農場」的綠竹筍乾與脆筍，保留了筍肉的細緻與脆甜，非常適合用來製作年菜；來自東北角的「海洋牧場貢寮鮑」則有「一口鮑」與「九孔ＸＯ醬」，讓年菜前菜變得方便又美味；「鼎勝養蜂場」的頂級龍眼蜜，適合作為年節拜訪親友的伴手禮；「石門區農會」的石門肉粽與炭焙鐵觀音，則是祭祀祖先和全家共享的美味。

板橋區農會理事長郭進源表示，板農年貨市場不僅是買賣場所，更是全台優質農產品的聚集地，堅持「產地直送、食在安心」的理念，提供全台當季農特產品的購買平台，誠摯邀請大家前來大採購。

新北市農業局長諶錫輝表示，農業局致力於建構健康的農業環境，除了輔導農友進行有機或友善耕作外，還積極推廣優質農產品，透過大型展售會及電商通路，讓全國的優質農產品能夠直送到消費者的餐桌。歡迎市民朋友到新北各地農會選購年貨，選擇在地、時令的有機友善農產品，創造健康的生活。