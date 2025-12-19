枇杷怎麼吃最止咳？食療與中醫用法

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

又名「蘆橘」，也稱作「日本山楂」，含有醣類、纖維素、果膠、維生素C、有機酸、鞣質等，是春天最鮮甜的水果，清明節前後生產的枇杷最為美味。枇杷味甘酸涼，已有多項研究證實，枇杷不只在咳嗽方面有所幫助，枇杷葉還可以抑制流行性感冒，而枇杷根則可治療關節炎及改善傳染性肺炎。

止咳效果：枇杷自古就被當作潤肺、止咳的絕佳天然品，醫書《日華子本草》中，記載枇杷果具有治肺氣、潤五臟、止吐逆、止渴疾的效果。枇杷葉中所含有的皂素已經醫學證實可用來治療慢性氣管炎；而曬乾後的枇杷葉在中醫藥學上，因其具有清肺和胃、降氣化痰的作用，因此被用來治療肺熱咳嗽、咳血等症狀。

如何選購：枇杷的好不好、美不美全取決於表面皮膚，由於枇杷的果肉很軟，容易壓傷，因此在運送過程中經常會發生撞傷、碰傷，而在挑選枇杷時千萬記得要「溫柔」一點，別用力壓，否則容易造成枇杷的損傷。建議在購買時，選擇果型完整豐滿、呈現金黃色、無皺縮現象、且果皮絨毛完整者尤佳。

如何保存：建議存放於乾燥、通風處，避免保存於在冰箱等水氣太多的地方，枇杷容易因為水氣過多而變黑。

如何吃：—傷風咳嗽者若有喉嚨癢的症狀，可至中藥鋪購買枇杷葉5錢、麻黃1錢、前胡2錢加水煎煮，日飲數次，即有改善效果。

若是慢性氣管炎，可取枇杷葉5錢、杏仁5錢、桔梗5錢、蜜棗10枚、冰糖少許，煎成糖水，連服數日以減緩症狀。將枇杷剝皮去子後，放入甕內自然發酵，數月後會變成顏色橙紅、酒汁甜蜜可口的枇杷酒。枇杷酒可緩解慢性支氣管炎的症狀，尤其是火氣大、痰色呈濃黃色的人最為有效。

禁忌症：因為枇杷屬涼性食物，容易腹瀉者不宜多吃。

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

