枋寮彩虹藝鐵開幕 周春米、徐富癸站台

▲枋寮彩虹藝鐵營運團隊愛琴海岸董事長林珅輝(前排左一)強調，感謝19個知名品牌同時開幕，讓枋寮充滿魅力。

【記者 王雯玲／屏東 報導】屏東縣枋寮鄉全新文化亮點「枋寮彩虹藝鐵」，於2月7日由全體19家進駐品牌聯合開幕，透過結合在地文化、藝術創作、社區特色及農漁產業，以繽紛彩繪與藝術設計，讓原本沉寂的鐵道藝術村煥然一新，成為人氣打卡新地標。

▲屏東縣長周春米(右)表示，枋寮彩虹藝鐵開幕後，縣府還有情人節系列活動，歡迎大家來枋寮感受浪漫。

屏東縣長周春米、立法委員徐富癸與在地鄉紳到場祝賀，紛紛讚許18棟老舊建築，披上繽紛色彩外衣，成功轉型為特色空間，且建築物外觀各具特色，更有充滿藝術氛圍與多座裝置藝術的蝸牛巷，讓人感受到悠閒自在與歲月靜好。

▲枋寮彩虹藝鐵開幕，屏東縣長周春米(中)與立法委員徐富癸(左四)等鄉紳紛紛到場祝賀。

周春米指出，枋寮是有山有海的美麗地方，鼓勵縣內長輩拿著敬老卡坐火車來走走，像走進彩虹藝鐵就非常愜意，接下來縣府還有2月14日漁村點燈與3月14日西洋情人節點燈等系列活動登場，讓大家一起感受枋寮的浪漫與感性。

主打在地農漁特色的園區包含：咖啡店、貓咪主題館、瑜珈教室、手作品牌、農漁業品牌、更有金牌農再社區推出的龍膽石斑美容產品，讓人愛不釋手。

營運團隊愛琴海岸董事長林珅輝表示，感謝饗魚樂、心の藝、林林總總、蘇圓仔湯圓故事館、人和牛肉麵、大叔果園、枋寮檸時間、幻味畫廊咖啡館、枋寮廳咖啡館、茵茵喵喵貓咪咖啡館、大地農屋、樹洞瑜珈、小湯圓的店、枋寮小日子、晴心舒壓室、鴨廬、新龍社區新三漁與何選物所等品牌聯合進駐，一起打造彩虹藝鐵，營造藝術氛圍，希望能如彩虹般多元而充滿魅力。

臺鐵公司指出，「彩虹藝鐵」園區位於枋寮火車站旁，步行3分鐘即可抵達，沿途可感受南國陽光與慢活氛圍。「彩虹藝鐵」園區前身為臺鐵舊宿舍，臺鐵公司整合舊宿舍建物及周邊土地，規劃以園區經營型態辦理遴選招商，最終由愛琴海岸開發實業有限公司得標進駐，舊宿舍經重新整建打造成「彩虹藝鐵」。（圖／記者王雯玲翻攝）