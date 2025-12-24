枋山買蓮霧遭「加重加價」拒買下秒遭業者蓮霧砸車…黑歷史曝光

社會中心／洪正達報導

網友前往枋山買蓮霧踩雷。（示意圖／Pixabay）

目前正是蓮霧出產的季節，但有網友到屏東枋山買蓮霧卻發生不太愉快的經驗，當時網友一家開車行經當地一間水果店，下車向業者詢問價格一斤160元，業者表示要2斤以上才會賣，後來老闆多次加重加價，直接裝一袋表示賣400元，網友打消購買念頭，但業者居然用蓮霧砸車，最後甚至驚動警方到場，事後網友在網上PO文提醒網友避雷。

網友在《爆料公社》 PO文指出，當時開車行經屏東枋山一間水果店，看到店家主打黑珍珠蓮霧後便停車詢問價格，但業者說要買2斤以上，緊接著便直接裝了一大袋，表示要400元，但網友表示無法吃那麼多，也再次表達只要2斤即可，後來業者將砍價到370元。

google評論大多給出負面評價，許多人反應老闆不老實。（圖／翻攝畫面）

丈夫見狀認為業者不老實，準備拒買離開，後來業者拿起蓮霧砸往他們的車，並且口出惡言，網友決定不姑息立刻報警處理，後來業者看到警察來才坦承失控向他們道歉。

不少網友看到後，紛紛表示「水果是要怎麼剛好秤到整數？」、「還好你沒買，箱內很多都傷的」、「應該是專砍過路客的店？」、「老闆EQ是真的差！」；翻開店家的google評論中，也發現到只有2.6顆星，大多是反應老闆不老實、脾氣差、以次充好等。

其中有評論具體描述 「完全抵制！千萬不要再給無良商人機會！這家蓮霧禮盒表層是完好的，底層是發黴(發黴到菌絲滿佈果實)、裂果、蟲蛀的蓮霧(還有蟲在裡面蠕動)，完全無法食用，要購買者務必三思。」

