枋山買蓮霧遭"加重加價"拒買 老闆暴怒"蓮霧砸車"

南部中心／洪明生 屏東報導

有遊客到屏東玩經過枋山的水果攤，下來買蓮霧，當下和店家說要買兩斤，卻認為店家私自幫他多秤，強迫購買，覺得老闆不老實，因此不買了，沒想到車子剛開走，老闆竟然在後方拿蓮霧砸向他的汽車，遊客氣得立刻報案，但老闆也反控是遊客先挑釁。





枋山買蓮霧遭「加重加價」！ 遊客拒買、老闆暴怒「蓮霧砸車」

顧客的車輛剛起步，卻突然砰一聲，被老闆丟來的蓮霧砸中車身。（圖／翻攝畫面）





遊客買水果，和店家不歡而散，剛把車開出水果攤，突然砰好大一聲，竟然是水果攤老闆拿蓮霧砸他們的車，遊客氣得報警。員警到場，老闆理直氣壯，雙方火氣都很大，事發在屏東枋山的水果攤，23日晚間遊客經過停下來買蓮霧，當下問店家一斤多少錢，老闆回答160元，顧客只要買兩斤，店家卻秤了400元，顧客覺得老闆強迫他多買，乾脆都不買了，但正打算開車走人，老闆竟然拿蓮霧砸車。

當事顧客說：「我們也表明我們就是要兩斤，他又一樣秤超過兩斤的價錢，又跟我先生說這樣就是兩斤，這樣就有種好像強買強賣，就是要逼我們買到那價錢，你都好像不是很老實，那我就不想買了啊。」

水果攤老闆也回應：「我這邊370元，算你350元，這樣他也不要，你轉頭就走，拿手機拍我挑釁啦，說要po到網路，我很生氣我就丟。」實地回到水果攤，老闆說，裝箱的水果確實很難秤到剛剛好的價錢，反控對方先挑釁。





雙方起口角，報警處理，老闆火起很大，承認丟顧客蓮霧。（圖／翻攝畫面）









枋寮分局加祿派出所副所長任俊國：「經查本案起因為雙方對水果總重量及價格問題起口角爭執，蘇男一氣之下持蓮霧向吳男車輛投擲，致吳男車輛沾附果渣及果汁，吳男後續確認車輛未有損壞，雙方後續已自行和解。」

還好車輛沒有受損，水果攤老闆在員警到場後，也向顧客道歉，幫忙把車擦乾淨，雙方達成和解，秤重買水果，還是得當下說清楚計算方式，避免糾紛。

原文出處：枋山買蓮霧遭「加重加價」！ 遊客拒買、老闆暴怒「蓮霧砸車」

