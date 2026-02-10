枋山鄉第一處日間照顧服務中心正式啟用 在地長照服務邁入新里程

【互傳媒／記者 范家豪／枋山 報導】 為落實在地老化、完善偏鄉長照服務網絡，屏東縣枋山鄉第一處日間照顧服務中心「楓港善餘日間照顧服務中心」正式啟用，縣長周春米出席剪綵，並與日照中心長輩親切互動，現場氣氛簡單而溫馨。周縣長表示，日照中心的成立，象徵枋山鄉在地長照服務邁入新里程，為偏鄉長輩提供更完善、就近的照顧支持。

縣長周春米表示，台灣已正式邁入超高齡社會，枋山鄉65歲以上人口比例已達22.98%，如何更專業、全面地照顧長輩，是縣府團隊的首要任務。楓港善餘日照中心由枋山鄉公所積極推動，並在衛生福利部經費支持下完成設置，同時結合森陽長照服務發展協會的專業照顧團隊，提供失能、失智長輩就近且持續的照顧服務，不僅照顧枋山鄉長輩，也可服務鄰近獅子鄉長者，擴大區域照護量能，打造更友善的安老環境。

立法委員徐富癸表示，周縣長上任後成立全國第一個長照處，日照中心的成立不僅讓長輩安心養老，也讓年輕世代能無後顧之憂地打拼事業，此外，縣府團隊也積極建置關懷據點，目前全縣佈建率已達95%，成果相當亮眼。未來將持續協助爭取更多屏南地區的醫療與長照資源，為屏東鄉親長輩打造更好的安老環境。

衛生福利部長照司簡任技正白姍綺表示，日照中心是長輩日常生活中非常重要的支持據點，透過多元活動、餐食服務與專業照護，讓長輩能在社區中安心生活。她也肯定執行單位森陽長照服務發展協會由專業物理治療師團隊承作，對長輩身體健康與功能維持具有實質助益，並感謝縣府與鄉公所共同努力，促成日照中心順利成立，期盼未來持續提供更優質的照顧服務。

縣府長照處指出，目前全縣已設置多處日間照顧服務據點，透過中央與地方攜手合作，逐步補齊偏鄉長照資源。楓港善餘日照中心的啟用，將成為枋山鄉長輩重要的生活與照護據點，落實在地安老理念，讓長輩在熟悉的家鄉中安心生活、健康老化。