枋山、獅子鄉民赴立院反風電 屏縣府重申：不會同意

屏東縣枋山、獅子鄉民強烈反對風電開發，30日北上立法院陳情。（蘇清泉團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

屏盛風力發電因計畫在屏東縣枋山鄉楓港村設置9座陸域風機開發風力發電，引起枋山與獅子鄉民強烈抗議，2鄉民經在地方多次抗爭後30日北上立法院陳情，對此，屏縣府也再次發聲明指出，「縣府不會同意」，並強調環境部也不鼓勵設置陸域風機。

枋山鄉、獅子鄉共40名鄉親30日一早遠赴立法院，頭繫「拒絕瘋電」白布條，高呼「破壞環境、禍留子孫」、「損壞作物、傷天害理」等口號，強烈表達反對綠能業者設置風力發電機組的意願，並向經濟部與環境部官員遞交陳情書。

枋山及獅子反對風車自救會會長王光盛指出，居民並不反對政府開發綠能，但風力發電機組發出的低頻噪音，有害鄰近居民的身心健康，台灣已有許多前例可稽，且設置巨大風機也將妨礙候鳥正常遷徙，影響極為重大。

王光盛還控訴綠能業者，他說，屏盛先前私辦說明會，且找來的居民都是住比較遠的，影響最直接的枋山與獅子鄉民都被欺瞞、毫無所知，然後業者再以虛假照片等會議內容向政府提報已經開過說明會，直到楓港溪沿岸開始打風機的基座，居民才得知上情。

國民黨籍立委蘇清泉在聽取鄉親的陳情意見後表示，針對居民反對風車設置，做為屏東出身的立委絕對與鄉親站在一起，但也要提醒鄉親，千萬不能在此時為了蠅頭小利，接受綠能公司的招待出遊，或是各種贈品禮盒的「養套殺」，以往有其他鄉鎮就因為接受綠能公司招待，後又反對風光發電，遭人檢舉「環保流氓」法辦的前例，絕對要小心。

對此，屏縣府也再次發聲明強調，縣府從未同意、也不會同意該案，況且該案對生態有疑慮，縣府絕對不會支持，地方不同意，縣府也與鄉親站在同一陣線，捍衛屏東永續發展的價值。

屏縣府指出，目前該申請案在環境部環評程序，環評沒通過就不會送進縣府，且環境部長彭啓明也曾表示，環境部都不鼓勵陸域風機設置，此外，先前業者開發行為違反區域計畫法，縣府已裁罰6萬元，將持續監督業者改善。

