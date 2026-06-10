枕水聽風胡樂司／熊代厚
熊代厚
我去皖南，常從胡樂司經過，在高速路口，有一個很大的牌子，藍底白字，上面還有一個很大的引導箭頭。
一開始沒有在意，後來無意中刷到介紹胡樂的視頻，原來它還是一個千年古鎮，有一座很美的古橋，橋下有清澈的河水，橋邊有很美的楝樹花，紫雲一般。
胡樂司，我喜歡這個名字，三個字裏透著幾分古韻，讓人想到唐詩，想到宋詞，甚至古樂，今天我要專程去一探它千年的煙火。
它藏在寧國的大山深處，一條長河蜿蜒而下，碧波蕩漾。河上有橋，連著古街。
河叫西津河，屬青弋江水道，流入長江，貨船可溯流直上長江，再下江南、出海門。過去浙皖四縣的山貨、茶葉、生絲在這裏打包，換回洋布與火柴，舟船往來不息。
明代初期，劉伯溫上書朝廷：在交通要衝設36處直隸巡檢司，胡樂位列其中，故名胡樂司。
巡檢司官階雖只是九品，卻手握監察府縣、稽征商稅、維護治安的三項重權，清代又加上了緝私鹽，於是，“胡樂司”三個字，從一塊不起眼的牌匾，升級為徽駱駝隊出入徽州的“通行證”。
對於“胡樂司”這個名字，還有一種說法：元末明初，江西人胡樂攜六位親人跋山涉水來到黃山腳下，彼時荒草比人高，他們掄起開荒刀，也掄起了新生活。
數代之後，胡氏人丁興旺，族大名也大，“胡樂”由此叫響，傳至今日。
胡樂的魂，不僅在水，還系於橋。橋叫廉夫橋，由青石砌成，歷經百年風雨侵蝕，石縫間已生出斑駁的青苔，卻更顯其堅韌與厚重。
它始建於清康熙五十四年，原先叫“陳公橋”，後改名為“神功橋”。民國二十七年遭水毀後，由駐軍108師師長張廉夫率部捐資修復，百姓為紀念這位“廉而能武”的長官，把橋永遠叫作“廉夫橋”。
這一名字的改變，不僅記錄了一段軍民魚水情的往事，更讓這座橋承載了超越建築本身的人文溫度。
橋上有亭閣，名“豐泰軒”，飛簷翹角，靈動非凡，既供行人歇腳避雨，又為這古樸的石橋增添了幾分雅致。
我沒有看到網傳視頻中橋邊楝樹花開，時節已過，那一抹淡紫色的花霧已經消失，待到明年春天，會再次升起。
站在橋上遠眺，西津河如一條碧綠的絲帶，蜿蜒穿過青山峽谷，倒映著兩岸的青山與老屋，仿佛一幅流動的水墨長卷。
橋的西邊是老街，枕河而居。老街呈狹長型佈置，全長365米，寓意著一年365天，走好每一步，過好每一天。走過天下許多老街，還沒如此用這樣的長度寓意著人世煙火的安穩。
我緩緩走進老街，像翻開一本線裝書，傍水而築的木質閣樓低垂到河面，斑駁高牆上鑿出雕花門廊，朱紅褪盡卻仍見當年油彩。小巷像書的注腳，忽左忽右地引你深入。腳下的青石板路，被歲月打磨得光滑發亮，它承載過多少車馬？多少行人？
走進一處民居，迎面是“四水歸堂”的天井。四面屋簷向內側傾斜，雨水順著簷角流入院中，寓意“肥水不流外人田”。這一方天井，既能藏風聚氣、集水為財，又能採光通風，可謂匠心獨運 。
老街的煙火氣裏，藏著的不只是市井曾經的繁華，還有深厚的文脈。
老街中段是清代音韻學家周赟的故居。周赟七歲能詩，十二歲考中秀才，時稱“神童”。
他首創“六聲韻學”，將漢字四聲拓展為六聲，在音韻學史上寫下了濃墨重彩的一筆。曾國藩曾贊曰：“二品教官天下有，六聲韻學古來無。”如今，這副對聯鐫刻在紀念館門口的柱子上，供後人瞻仰。
周赟不止深耕治學，更心懷百姓、開明濟世。他極力反對封建陋習，撰文《小腳十害歌》抨擊纏足弊病，喚醒民眾認知；常年以稿酬捐資興辦保嬰堂、育嬰堂，救助孤寡幼童，在地方廣有德望。
老街的出口，有幾家小門店，坐著幾個閒人，散漫地聊著天，陽光照在他們身上，一切安詳寧靜。
我走進一家餛飩店，聽說它已經營了百年。我要了一碗，湯頭鮮美，餛飩皮薄肉嫩，配上幾十年的老鹵湯煮出來的茶葉蛋，沉靜又鮮活。
還有一種馃子，也是胡樂的美食。從山上采來新鮮的野蒜，或者是香椿的嫩葉，加上切好的豬肉丁，配上炒熟的豆腐乾，用麵粉做成手掌大小的粑粑，在不放一丁點兒油平鍋裏烙熟，那一份醇厚，一點不輸浙江金華遊埠的雞子馃。
聽說這裏的豆腐也很好，粽子也很好，水餡包也很好，還是市級非遺，一次消受不了，留在下一次吧。
太陽漸漸西去，我有些捨不得離開，但因晚上要趕到黃山的湯口，只得收回了腳步。
再次回眸，夕陽的餘暉灑在灑在西津河，脈脈動人。白牆也鍍上暖金，黛瓦泛著柔光。
胡樂司，這座藏在皖南群山裏的古鎮，用千年的堅守，將歷史的厚重、山水的靈秀與人間的煙火溫柔相融。
如果說江南是一幅水墨畫，胡樂便是那留白處最耐人尋味的一筆，深閨靜守，古意盎然。
其他人也在看
財神爺報到！「3生肖」下半年好運爆棚 事業、財運都開花
2026年即將進入下半年，不少人關心自己的運勢變化。清水孟國際塔羅小孟老師近日分享下半年好運生肖排行榜，其中屬雞、屬牛及屬龍名列前三名，不僅事業運看漲，財運表現也相當亮眼，有望迎來豐收的一段時間。
暴雨狂炸鞋襪還是乾的！一票人激推這牌防水神鞋
近期梅雨鋒面發威，各地降雨不斷，不少通勤族都面臨鞋襪濕透的困擾，就有網友在社群抱怨，暴雨狂灌後，許多只標榜防潑水的鞋子都撐不了考驗，急需內行人建議真正的防水鞋款，瞬間引發不少網友共鳴，貼文也湧入大票人推薦，其中一鞋牌堪稱人氣王，多數人都稱讚穿過後就很難變心。
嫁豪門12年！台大五姬「戲劇依」近況曝…私下搭公車被認出
娛樂中心／周希雯報導前主播吳依潔曾是PTT掀起轟動的「台大五姬」之一，憑藉亮麗外型成為迷倒無數人的「戲劇依」， 2014年與神旺大飯店董事長的獨子蔡紹仁結婚後，成為豪門媳婦的她也淡出演藝圈。不過，近日她被民眾巧遇獨自坐公車，被認出也大方答應合照請求，40歲的凍齡美貌絲毫沒變，依舊氣質爆棚。
親戚聊投資開口酸：31歲了連1000萬都沒有！他傻眼發問：很廢嗎？
出社會工作能累積多少財富，一直是許多家庭聚餐時的熱議話題，近日有民眾分享，親戚上門作客時，聊到投資話題，開口就問「你都31歲了，不會連1000萬都沒有吧？」讓他瞬間傻眼，只能開玩笑回答，沒有千萬現金，但名下房產超過2000萬。事後民眾好奇發問，「31歲沒有1000萬是正常的嗎？還是自己太廢」，文章曝光引發熱議，許多網友直言「別說1000萬，存款不到100萬的都大有人在」。
全台最缺人的「百萬鐵飯碗」！這職業連AI都搶不走，老手曝26年內幕：底子紮實不怕失業
在一棟棟美麗的建築物背後，有許多人默默付出汗水，而每個建築工地要能順利運轉，工地主任扮演十分重要的角色。「有事找工地主任，沒事找工地主任，出事更要找工地主任」，這個「工地大腦」不僅要調度多達五、六十個工種，還要具備高情商的管理能力，面對緊急事件，工地主任更要第一時間站出來冷靜處理，在AI浪潮席捲各行各業的年代，工地主任無疑是冰冷的AI演算無法取代。
傅子純靈堂開放！翁家明曝曾勸他多休息 顏曉筠進門就淚崩：很想把你拍醒
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香...
唐綺陽揭密「凍齡3星座」越老越有少年感！雙子靠好奇心、射手座永遠不服老
現代人大多追求凍齡，尤其是心態年輕，會讓整個人呈現出少年感。星座專家唐綺陽在Yahoo《唐綺陽占星私廚》中，與來賓趙傳聊到「年齡只是數字！心態年輕的三大星座」，只要太陽、月亮、水星、金星、火星等有這些星座，都會受到影響。
公車變「移動水簾洞」 乘客車內撐傘躲雨傻眼 員林客運：膠條日曬老化
受到滯留鋒面及西南風影響，彰化地區降下強降雨，許多民眾冒雨趕搭公車上班上學，沒想到坐進車內卻又再度「淋雨」。有乘客直擊，員林客運的車廂內嚴重漏水，整輛車成了移動式水濂洞，乘客不得已只好在車內撐起雨傘，才能避免被淋成落湯雞，忍不住搖頭痛批「真的很荒謬」。
不是多讀書！醫揭「1習慣」助大腦逆齡 研究證實：降認知退化風險
煮飯不僅能讓飲食更健康，從備料、烹調的過程，也有助於活化大腦。家醫科醫師唐雲華指出，研究發現，下廚不只是準備食物，更是大腦的全方位訓練，例如計畫與執行能力，幫助活化前額葉，另外，日本一項研究指出，經常進行烹飪的長者，後續發生認知功能退化的風險，顯著低於從不下廚的人。
獨家／你敢信！警專午餐驚見2千隻龍蝦 學生嚇喊：太扯
警專過去曾被嫌棄伙食太差，一度引發議論，但這周菜單卻讓學生完全改觀！因為餐桌上竟然多出「2000隻龍蝦」。原來是因為正逢畢業季，校方也決定大手筆採購龍蝦、手扒雞等美食，讓全校師生都能加菜，周一更準備包子和粽子，希望畢業生面對特考，都能「包粽」!
台積電最狂營收仍被嫌？網酸「阿嬤都知道」 5大熱議一次看
台積電（2330）今（10）日公布5月營收，金額超過新台幣4,169億元，年增30.1%，引發網友討論，《Yahoo股市》今統整五大討論重點，其中，有網友表示，「我阿嬤都知道年增」、「台積電營收沒有1萬億都不及格」。
送老父最後一程後卻和3親友同斷魂！桃園重大車禍悲慘故事曝
桃園市今（10日）上午發生轎車逆向撞聯結車的重大死傷車禍，女駕駛跟車上載的3位親友同赴黃泉，據了解今天是女駕駛的93歲老父的「喜喪」，出事的當下是離開告別式會場正要去吃平安餐，沒想到發生憾事。
坐擁3100萬豪宅也焦慮！75歲貴婦5年燒光半數存款 晚年危機浮現
報導指出，現年75歲的美智子（化名）居住在東京高級住宅區，丈夫生前是大型企業高階主管，夫妻長年住在一棟占地約80坪的獨棟住宅內，房產價值超過1.5億日圓。5年前丈夫因病離世後，美智子完成喪葬、繼承及墓園等相關事宜，最終保有約5000萬日圓金融資產。當時她認為自己有房...
存款梭哈台股！她沒錢吃飯、繳電費：真要睡公園了 結局讓眾人看傻
近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒宛如搭上雲霄飛車。一名女子8日發文表示，因將手中僅有資金全數投入股市，導致連電費與餐費都付不出來，自嘲可能「真的要睡公園」。沒想到隨著昨（9）日盤勢翻紅，她又開心更新近況，表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，甚至打算吃麥當勞慶祝，貼文曝光後，引發網友熱議。
48歲黃曉明考上博士班！ 去年落榜「推掉大量戲約」閉關一年終於上岸
現年48歲的中國大陸男星黃曉明，出道多年憑藉俊朗外型與扎實演技穩坐一線大咖寶座。然而在事業巔峰之際，他始終沒有忘記充實自己，上海戲劇學院今（10）日正式公布2026年博士研究生擬錄取名單，黃曉明的名字赫然在列！他最終以271.34分的總成績成功通過考核，正式被錄取為藝術管理、戲劇策劃專業博士生。消息曝光後瞬間癱瘓網路社群，驚呆大批網友。
早餐店稽查9家違規！拉亞漢堡「用重組肉未標示」早安美芝城未投保出包
早餐也要注意食安。衛福部食品藥物管理署今（10）日公布「115年早餐餐飲業稽查專案執行成果」，稽查239家早餐餐飲業者中共有9家違規，包括拉亞漢堡北市莊敬店，使用重組肉現場未標示與規定不符；早安美芝城北市忠順店，業主未依規定投保產品責任險，都遭北市衛生局依違反食安法裁處3萬元。（記者：簡浩正）
成本18元狂飆30元！他存這1股「大賺千萬」陷兩難
財經中心／綜合報導台股近期多頭氣勢如虹，不僅讓許多股民荷包賺飽飽，高股息ETF更成為投資人的心頭好。其中，復華台灣科技優息（00929）今年漲勢尤為驚人，成為推升投資人資產翻倍的利器。近日就有網友在社群分享，自己手中握有高達908張的00929，帳面獲利已大賺超過千萬元。然而，面對如此龐大的獲利，他也陷入了「該續抱還是獲利了結」的兩難抉擇，貼文一出掀起網友熱烈討論。
高雄網紅教師陷校事會議爆「被住院」掀議 衛生局：屬高風險個案
高雄一名擁有6.3萬粉絲的林姓教師在臉書發文自爆，6月4日傍晚家中有警察與衛生局人員到場，隨後陪同就醫，過程中被要求躺擔架並以束帶固定送上救護車，鳴笛前往醫院掀起熱議。對此，高市府衛生局今（6/10）表示，該案屬多次自殺通報之高風險個案，已依社安網啟動介入評估，強調經專業判斷與當事人及家屬同意，並無強制住院。
快訊／國道4車連撞！ 1人慘困車內
快訊／國道4車連撞！ 1人慘困車內
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。