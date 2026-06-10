枕水聽風胡樂司／熊代厚

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熊代厚

我去皖南，常從胡樂司經過，在高速路口，有一個很大的牌子，藍底白字，上面還有一個很大的引導箭頭。

一開始沒有在意，後來無意中刷到介紹胡樂的視頻，原來它還是一個千年古鎮，有一座很美的古橋，橋下有清澈的河水，橋邊有很美的楝樹花，紫雲一般。

胡樂司，我喜歡這個名字，三個字裏透著幾分古韻，讓人想到唐詩，想到宋詞，甚至古樂，今天我要專程去一探它千年的煙火。

它藏在寧國的大山深處，一條長河蜿蜒而下，碧波蕩漾。河上有橋，連著古街。

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河叫西津河，屬青弋江水道，流入長江，貨船可溯流直上長江，再下江南、出海門。過去浙皖四縣的山貨、茶葉、生絲在這裏打包，換回洋布與火柴，舟船往來不息。

明代初期，劉伯溫上書朝廷：在交通要衝設36處直隸巡檢司，胡樂位列其中，故名胡樂司。

巡檢司官階雖只是九品，卻手握監察府縣、稽征商稅、維護治安的三項重權，清代又加上了緝私鹽，於是，“胡樂司”三個字，從一塊不起眼的牌匾，升級為徽駱駝隊出入徽州的“通行證”。

對於“胡樂司”這個名字，還有一種說法：元末明初，江西人胡樂攜六位親人跋山涉水來到黃山腳下，彼時荒草比人高，他們掄起開荒刀，也掄起了新生活。

數代之後，胡氏人丁興旺，族大名也大，“胡樂”由此叫響，傳至今日。

胡樂的魂，不僅在水，還系於橋。橋叫廉夫橋，由青石砌成，歷經百年風雨侵蝕，石縫間已生出斑駁的青苔，卻更顯其堅韌與厚重。

它始建於清康熙五十四年，原先叫“陳公橋”，後改名為“神功橋”。民國二十七年遭水毀後，由駐軍108師師長張廉夫率部捐資修復，百姓為紀念這位“廉而能武”的長官，把橋永遠叫作“廉夫橋”。

這一名字的改變，不僅記錄了一段軍民魚水情的往事，更讓這座橋承載了超越建築本身的人文溫度。

橋上有亭閣，名“豐泰軒”，飛簷翹角，靈動非凡，既供行人歇腳避雨，又為這古樸的石橋增添了幾分雅致。

我沒有看到網傳視頻中橋邊楝樹花開，時節已過，那一抹淡紫色的花霧已經消失，待到明年春天，會再次升起。

站在橋上遠眺，西津河如一條碧綠的絲帶，蜿蜒穿過青山峽谷，倒映著兩岸的青山與老屋，仿佛一幅流動的水墨長卷。

橋的西邊是老街，枕河而居。老街呈狹長型佈置，全長365米，寓意著一年365天，走好每一步，過好每一天。走過天下許多老街，還沒如此用這樣的長度寓意著人世煙火的安穩。

我緩緩走進老街，像翻開一本線裝書，傍水而築的木質閣樓低垂到河面，斑駁高牆上鑿出雕花門廊，朱紅褪盡卻仍見當年油彩。小巷像書的注腳，忽左忽右地引你深入。腳下的青石板路，被歲月打磨得光滑發亮，它承載過多少車馬？多少行人？

走進一處民居，迎面是“四水歸堂”的天井。四面屋簷向內側傾斜，雨水順著簷角流入院中，寓意“肥水不流外人田”。這一方天井，既能藏風聚氣、集水為財，又能採光通風，可謂匠心獨運 。

老街的煙火氣裏，藏著的不只是市井曾經的繁華，還有深厚的文脈。

老街中段是清代音韻學家周赟的故居。周赟七歲能詩，十二歲考中秀才，時稱“神童”。

他首創“六聲韻學”，將漢字四聲拓展為六聲，在音韻學史上寫下了濃墨重彩的一筆。曾國藩曾贊曰：“二品教官天下有，六聲韻學古來無。”如今，這副對聯鐫刻在紀念館門口的柱子上，供後人瞻仰。

周赟不止深耕治學，更心懷百姓、開明濟世。他極力反對封建陋習，撰文《小腳十害歌》抨擊纏足弊病，喚醒民眾認知；常年以稿酬捐資興辦保嬰堂、育嬰堂，救助孤寡幼童，在地方廣有德望。

老街的出口，有幾家小門店，坐著幾個閒人，散漫地聊著天，陽光照在他們身上，一切安詳寧靜。

我走進一家餛飩店，聽說它已經營了百年。我要了一碗，湯頭鮮美，餛飩皮薄肉嫩，配上幾十年的老鹵湯煮出來的茶葉蛋，沉靜又鮮活。

還有一種馃子，也是胡樂的美食。從山上采來新鮮的野蒜，或者是香椿的嫩葉，加上切好的豬肉丁，配上炒熟的豆腐乾，用麵粉做成手掌大小的粑粑，在不放一丁點兒油平鍋裏烙熟，那一份醇厚，一點不輸浙江金華遊埠的雞子馃。

聽說這裏的豆腐也很好，粽子也很好，水餡包也很好，還是市級非遺，一次消受不了，留在下一次吧。

太陽漸漸西去，我有些捨不得離開，但因晚上要趕到黃山的湯口，只得收回了腳步。

再次回眸，夕陽的餘暉灑在灑在西津河，脈脈動人。白牆也鍍上暖金，黛瓦泛著柔光。

胡樂司，這座藏在皖南群山裏的古鎮，用千年的堅守，將歷史的厚重、山水的靈秀與人間的煙火溫柔相融。

如果說江南是一幅水墨畫，胡樂便是那留白處最耐人尋味的一筆，深閨靜守，古意盎然。