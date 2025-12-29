枕頭藏錢誤入垃圾車 清潔隊垃圾堆中翻遍找回

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】年關將近，一場驚險小插曲卻有了圓滿結局！彰化市今（29）日早上，一對父女急忙跑到清潔隊求助，原來父親將10多萬現金藏在枕頭裡，女兒打掃時不知情，把枕頭連同舊寢具丟進垃圾車。幸好清潔隊立刻展開搜尋行動，順利找回現金，父女倆當場又驚又喜，感動直呼「真是太幸運了！」

彰化市一名父親將10餘萬元現金藏於枕頭內，卻被女兒打掃時誤丟入垃圾車，所幸清潔隊即刻協尋，成功找回現金。（彰化市公所提供）

29日一早，父女倆帶著忐忑不安的心情，快步走進彰化市公所仁愛東街的清潔隊隊部。女兒緊張地說：「爸爸說錢可能在枕頭裡，我打掃的時候根本不知道，把枕頭和舊被子都丟掉了！」父親則低著頭，神情焦急。

清潔隊隊長張筱薇得知情況後，立刻安排隊員陪同父女前往八卦山垃圾轉運站，仔細查找可能藏有現金的垃圾桶和車輛。現場垃圾堆積如山，隊員們耐心翻找每個角落，並動用現場機具協助，生怕一個不小心就錯過了線索。

經過一番努力，上午8點32分左右，終於在一堆舊寢具中找到了那個裝有現金的枕頭。當父女看到枕頭裡的現金完整無缺時，兩人瞬間鬆了一口氣，臉上露出驚喜又感動的表情，不停向清潔隊員道謝，直呼「真的太感謝你們了！」

市長林世賢得知此事後表示，父女倆能夠順利找回現金實屬幸運，關鍵在於垃圾尚未轉運至溪州焚化處理廠，一旦完成程序，可能就無法追回。他也藉此提醒市民，年關將近，整理家裡或汰換家具、寢具時，一定要先仔細檢查是否夾藏現金、存摺或其他貴重物品，多一份留意，才能避免遺憾。

張筱薇也分享這次經驗說：「雖然找回金額不小，但最讓我們開心的是看到父女倆的安心笑容。這就是我們每天工作最大的動力。」