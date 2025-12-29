枕頭藏10餘萬誤丟垃圾車 彰市清潔隊火速協尋助民找回

紅圈圈即為清潔隊協助找回內裝10餘萬元的枕頭。圖／彰化市公所提供





彰化市一對父女於29日一早神情焦急地趕往位於仁愛東街的彰化市清潔隊隊部求助，表示父親平時將約10餘萬元現金藏放於枕頭內，女兒因不知情，在進行居家打掃時誤將老舊枕頭連同寢具一併丟入垃圾車，發現後焦急萬分，深怕積蓄就此付諸流水。

清潔隊張筱薇隊長得知情況後，立即指派隊員協助，陪同當事人前往八卦山垃圾轉運站，展開全力協尋行動。隊員不畏髒亂與辛勞，動用現場機具，並由3位清潔隊員耐心翻找可能位置。

彰化市公所清潔隊員（圖內兩人左邊著白背心者）幫忙找到內裝10多萬元現金的白色枕頭物件。圖／彰化市公所提供

在大家通力合作下，於上午8時32分左右，順利在尚未完成轉運的垃圾中尋回遺失的現金，讓當事父女如釋重負，當場感動不已，頻頻向清潔隊表達誠摯感謝，並高度肯定清潔隊為民服務的熱忱與積極態度。

廣告 廣告

彰化市長林世賢獲悉後表示，這起事件能夠圓滿落幕實屬幸運，因垃圾尚未轉運至溪州焚化處理廠，才能及時找回失物；若已完成轉運程序，恐怕就難以挽回。他也特別藉此提醒市民，年關將近，進行大掃除或汰換家具、寢具前，務必再次檢查是否夾藏現金、存摺或其他貴重物品，以免造成無法彌補的損失。

轉運站內機具也出動幫忙翻找。圖／彰化市公所提供

更多新聞推薦

● 小英論文懸案！陳水扁願幫彭文正作證 翁達瑞籲蔡英文赴美提告止謠