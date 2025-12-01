枕頭7天不洗！恐睡在細菌溫床 醫警告：出現「這症狀」 速就醫！
枕頭是我們每天睡覺時，最貼近臉部的生活用品，但很多人卻常常忽略了它的清潔與保養。一個沒有定期清洗的枕頭套，裡面可能藏著大量的汗水、皮脂、頭皮屑和灰塵，這些都會成為細菌、黴菌，還有塵蟎的養分來源。時間一久，不僅枕頭會有異味，還可能引起皮膚過敏、鼻子過敏，長痘痘甚至氣喘等問題。
成大醫院家庭醫學部醫師 鄭鴻怡表示要維持良好的枕頭衛生，其實重點很簡單，就是定期清潔，並保持乾燥。首先，枕頭套應該每週清洗一到兩次，以清除汗液與油脂，避免細菌滋生。若為容易出汗或皮膚敏感族群，建議可更頻繁的更換。
臺北榮總皮膚部主任 陳志強進一步指出事實上不管是冬天夏天各種季節，我們還是會分泌油脂。那有些菌株喜歡在這油脂上分泌，然後再存留，如果你的長期的床單被單，或者是枕頭套不清洗的時候，事實上它會殘留在你的皮膚，甚至在你的那個這個枕巾上。事實上，如果你長期不清洗，存留的這些細菌量夠高的時候，事實上也會產生自發性的，感染的機會增加，甚至於一直在污染你自己的皮膚 。
因為長時間沒有更換枕頭套，會導致頭皮產生毛囊炎，或臉部很容易產生濕疹或者痘痘問題。
彰濱秀傳醫院皮膚科主任 黃星瑋認為皮膚，尤其是頭皮或是臉部，是很容易出油分泌皮脂，還有出汗有汗水的一個組織，那所以當我們每天睡在這個枕頭上面，枕頭套上面的時間呢，其實是會超過8個小時。那這上面呢？通常都會累積一些我們的皮屑啊，或者是我們皮膚分泌的油脂啊，這些皮脂啊，或者是汗水，導致我們的枕頭套上面，其實會累積很多的這種細菌。
東元綜合醫院感染科主治醫師 張天豪表示我們每天至少有六到八小時與枕頭密切接觸，黴菌跟細菌塵蟎有可能是這個他們的溫床，那宿主因素其實很重要因為健康的人，吸入黴菌的孢子可能不一定會致病，但是在免疫力比較低下的患者，如這個接受過血液幹細胞移植的患者，可能就會造成這個致命性的黴菌感染。 那因此對於這些免疫力低下的族群 ，空調 寢具的衛生， 至於環境的清潔，跟衛生都是相當重要的。
許多人容易忽略就是，冬天氣溫低，人體在睡眠中仍會分泌皮脂、皮屑與唾液。根據美國微生物學期刊研究，枕頭與床單經過七天未清洗後，細菌數量相當多。醫師建議家中可準備兩至三個枕頭套輪流使用，以方便清洗與晾曬。若臨時來不及更換，也可在枕頭上鋪一條乾淨毛巾，每天更換清洗。在環境維護方面，應保持臥室通風與乾燥。
臺北榮總皮膚部主任 陳志強表示如果你連續7天，都不清洗你的這些枕頭套，事實上 上面藏的細菌量就非常的高了。一般人是每天大概清潔這個部分。事實上兩三天清潔一次，我覺得是合理的情況，就是枕頭套下來 去丟洗衣機洗，家裡面可以多備幾套的枕頭套，或者是床巾。
醫師提醒，過度使用的舊枕頭，不僅影響睡眠品質，也可能成為過敏來源，應建立良好的枕頭衛生觀念，能睡得更舒服，也能保護皮膚和呼吸道健康，打造一個安心、放鬆的睡眠環境。
更多 TVBS 報導
打掃浴室3大NG行為別再犯！清潔公司警告：效果差又傷磁磚
飯店必用1物品比馬桶沖水把手還髒！專家示警：恐導致掉髮
換季冷氣別忽略！家電達人：少做這動作 下次開機整間飄臭味
研究：浴巾3天不洗＝用馬桶擦全身！至少「這時間」清一次
其他人也在看
短髮病大爆發！宋慧喬、孫藝真、金高銀短髮美到犯規，青龍獎4位女神範本
宋慧喬宋慧喬選擇的是線條乾淨、長度落在下巴附近的短髮，沒有刻意堆疊層次，也不追求蓬鬆空氣感，重點就是俐落，默默放大五官優點。孫藝真孫藝真的短髮保留自然弧度與層次感，線條並不生硬，而是帶著柔軟空隙，讓整體看起來輕巧卻不單薄。最加分的是她的瀏海設定，不是整片...styletc ・ 7 小時前
2025冬季「以油養膚」必學的隱藏用法！混搭乳霜、熱敷按摩，乾皮也能養出貴婦光
許多人對「油保養」仍停留在黏膩、悶痘的刻板印象，但現今的美容油工藝早已進化，質地輕盈如水、滲透力極強。今年冬天就讓我們學會正確的「精華油」運用技巧，不只是單擦，更要懂得混搭與急救，讓肌膚在寒冬中依然散發潤澤的貴婦光芒！美容油/精華油的 5 種實用進階技巧1. 入...styletc ・ 9 小時前
淡雅現代簡約語彙 刻劃沐光純淨白色居宅│23坪
白色家居營造出的純淨、陽光味道，有一種溫暖的力量， 讓人可以從忙碌的外部世界沉澱下来，得到久違的放鬆， 適當的深色調元素加入，則不容易從視覺上給人壓抑感， 反而帶來恬靜安詳的氣氛。 簡約設計永遠不缺乏時尚感。幸福空間 ・ 12 小時前
電波拉提勿陷能量迷思 應根據部位和膚況調整
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：黃昭瑜主任強調，民眾接受鳳凰電波治療應選擇合法且具有專科資歷的醫療院所，是對自己最好的保障／大里仁愛醫院提供 電波拉提是坊間醫美目前流行的微整好醫師新聞網 ・ 10 小時前
韓國女團御用彩妝師公開「水光底妝」失敗的4個關鍵誤區：妝前太滋潤、水光棒直接塗都NG
水光肌底妝四大地雷區：妝前護膚「過度滋潤」是脫妝元兇許多人誤以為要畫出水光感，妝前保養就得塗得油亮油亮。Haemin老師提醒，這絕對是大錯特錯！ 如果在妝前狂用高滋潤的護膚品（如厚重的面霜、護膚油），當後續再疊擦防曬與粉底時，肌膚根本吸收不了，只會導致底妝浮在表...styletc ・ 7 小時前
雙12 2025前哨戰開打！韓國最強美妝保養OLIVE YOUNG限時下殺23折起！熱銷排行榜必買：GD聯名彩妝剩這款、韓妞清透「果汁妝」、「水光肌玻璃妝」
小編上個月到韓國首爾旅遊，當然要光顧一下現在最夯的OLIVE YOUNG，真的不誇張，就像台灣的便利商店密集度那麼高，而且每間都是滿滿的人！琳瑯滿目的美妝品不知道怎麼選？這篇小編化身為時尚小編，分享及示範韓妞最夯美妝趨勢，以及最新的Olive Young必買美妝品，只要手指一點OLIVE YOUNG官網，不用飛到韓國也能買！快趁全年最強檔折扣祭下手，最低用23折甜甜價就能買到時下最夯的彩妝品，follow韓星、韓妞的時尚腳步！Yahoo夯好物 ・ 4 小時前
空間即風格的完美演繹！「義式精品美學」線性構圖創 x 材質對比張力，建構 27 坪宅邸時尚生活詩篇
當代設計的魅力，在於透過精準的材質碰撞，釋放出空間的獨特張力。這間 27 坪的台南善化新成屋，援引義式精品住宅美學，以俐落的線性構圖為主軸，將空間從單純的居所升格為一種「精緻生活態度的展演」。全案打破傳統格局界線，透過開放式設計讓客廳、餐廚與臥房的視覺與光線自然延展，呈現出精品寓所獨有的通透與時尚感。設計家 ・ 10 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 3 小時前
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同EBC東森新聞 ・ 4 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 1 天前
火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源
你以為火災危險的是火？重症醫師黃軒表示，錯。真正奪命的是：「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。 1、煙囪效應：煙比你還會跑大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s。▲樓梯間、電梯井＝巨型煙囪；樓越高反而越危險。 2、一口煙＝化學地獄最致命的不是黑煙，而是毒氣：•CO一氧化碳：搶走血紅素→明明有氧卻像缺氧•HCN氰化氫：塑膠燒出來→細胞瞬間「無法用氧」 ▲80–90%火災死亡者血中同時出現CO+HCN 3、熱衝擊比燒傷更快奪命• 60°C空氣吸 1 分鐘就會昏• 150°C兩口氣道直接燒壞▲天花板700°C，但地面40°C→要貼地爬 4、濃煙2分鐘讓你完全迷路視線瞬間變黑→出口、樓梯全部消失。研究指出，70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是「迷失方向」。 5、火災時大腦會短路恐懼暴衝，判斷力關機。跑去廁所、跳樓、回家拿東西，不是笨，是人的生理反應。 6、火災常見的致命誤區•電梯=毒氣快遞•防火門沒關=整層秒變毒煙地獄•閃燃=房間500°C全部一起爆•樓梯間未必安全（也是煙道） 7、真正能救命的3原則 1、避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。2、關門常春月刊 ・ 12 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 11 小時前