枕頭7天不洗！恐睡在細菌溫床 醫警告：出現「這症狀」 速就醫！

注意!枕頭太久沒洗後果? 專家揭驚人真相 (圖/TVBS)

枕頭是我們每天睡覺時，最貼近臉部的生活用品，但很多人卻常常忽略了它的清潔與保養。一個沒有定期清洗的枕頭套，裡面可能藏著大量的汗水、皮脂、頭皮屑和灰塵，這些都會成為細菌、黴菌，還有塵蟎的養分來源。時間一久，不僅枕頭會有異味，還可能引起皮膚過敏、鼻子過敏，長痘痘甚至氣喘等問題。

成大醫院家庭醫學部醫師 鄭鴻怡表示要維持良好的枕頭衛生，其實重點很簡單，就是定期清潔，並保持乾燥。首先，枕頭套應該每週清洗一到兩次，以清除汗液與油脂，避免細菌滋生。若為容易出汗或皮膚敏感族群，建議可更頻繁的更換。

臺北榮總皮膚部主任 陳志強進一步指出事實上不管是冬天夏天各種季節，我們還是會分泌油脂。那有些菌株喜歡在這油脂上分泌，然後再存留，如果你的長期的床單被單，或者是枕頭套不清洗的時候，事實上它會殘留在你的皮膚，甚至在你的那個這個枕巾上。事實上，如果你長期不清洗，存留的這些細菌量夠高的時候，事實上也會產生自發性的，感染的機會增加，甚至於一直在污染你自己的皮膚 。

因為長時間沒有更換枕頭套，會導致頭皮產生毛囊炎，或臉部很容易產生濕疹或者痘痘問題。

彰濱秀傳醫院皮膚科主任 黃星瑋認為皮膚，尤其是頭皮或是臉部，是很容易出油分泌皮脂，還有出汗有汗水的一個組織，那所以當我們每天睡在這個枕頭上面，枕頭套上面的時間呢，其實是會超過8個小時。那這上面呢？通常都會累積一些我們的皮屑啊，或者是我們皮膚分泌的油脂啊，這些皮脂啊，或者是汗水，導致我們的枕頭套上面，其實會累積很多的這種細菌。

東元綜合醫院感染科主治醫師 張天豪表示我們每天至少有六到八小時與枕頭密切接觸，黴菌跟細菌塵蟎有可能是這個他們的溫床，那宿主因素其實很重要因為健康的人，吸入黴菌的孢子可能不一定會致病，但是在免疫力比較低下的患者，如這個接受過血液幹細胞移植的患者，可能就會造成這個致命性的黴菌感染。 那因此對於這些免疫力低下的族群 ，空調 寢具的衛生， 至於環境的清潔，跟衛生都是相當重要的。

許多人容易忽略就是，冬天氣溫低，人體在睡眠中仍會分泌皮脂、皮屑與唾液。根據美國微生物學期刊研究，枕頭與床單經過七天未清洗後，細菌數量相當多。醫師建議家中可準備兩至三個枕頭套輪流使用，以方便清洗與晾曬。若臨時來不及更換，也可在枕頭上鋪一條乾淨毛巾，每天更換清洗。在環境維護方面，應保持臥室通風與乾燥。

臺北榮總皮膚部主任 陳志強表示如果你連續7天，都不清洗你的這些枕頭套，事實上 上面藏的細菌量就非常的高了。一般人是每天大概清潔這個部分。事實上兩三天清潔一次，我覺得是合理的情況，就是枕頭套下來 去丟洗衣機洗，家裡面可以多備幾套的枕頭套，或者是床巾。

醫師提醒，過度使用的舊枕頭，不僅影響睡眠品質，也可能成為過敏來源，應建立良好的枕頭衛生觀念，能睡得更舒服，也能保護皮膚和呼吸道健康，打造一個安心、放鬆的睡眠環境。

