林下經濟林農種台灣山茶不用農藥化肥 喜見特有種蛙

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）林農羅永昇經由南投林保分署輔導，實踐「林下經濟」，經評估林地條件，選擇栽植耐陰性佳、具市場潛力「台灣山茶」，不用農藥、化肥，種植過程更發現特有種蛙類。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，積極推動「林下經濟」，輔導林農羅永昇響應政策，選定台灣原生種台灣山茶（眉原山品系）作為核心發展項目，雙方近期簽署合作意向書，並在台中市太平區的埔里事業區第6林班完成首批233株茶苗栽植。

廣告 廣告

南投分署表示，羅永昇選擇在地原生種台灣山茶，不用農藥、不施化學肥料，也參加南投分署舉辦的「林下經濟輔導計畫」40小時教育訓練課程，包含從政策理念、實務操作到市場展望，全程投入。

栽植現場沒有刺鼻農藥味，只有泥土與芬多精清新，更在整理林地與種植過程中，驚喜發現特有種斯文豪氏赤蛙及梭德氏赤蛙棲息；羅永昇表示，出現蛙類是這片土地健康最好證明，他不急著賺錢，希望打造能讓台灣山茶、動物、森林與人類都好好生活的環境。

南投分署表示，林下經濟核心價值是不破壞森林環境與功能，透過多元利用創造額外收入，同時振興在地產業，羅永昇的示範計畫是政策最佳寫照，象徵政策具體落實，更代表「讓森林多功能、讓林農多收入」願景正在實現，未來這片林地將成為保育結合產業新典範。

南投分署表示，「林下經濟」申請條件為林業用地或保安林範圍的國土保安用地，開放經營項目有段木香菇與木耳、台灣金線連、蜂產品、台灣山茶、馬藍、天仙果、竹笙、絞股藍、台灣白及；台灣山茶適合種在海拔300至1600公尺，且有上層林木的中光林地。（編輯：陳仁華）1141117